La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha calificado de violentas las protestas que se han llevado a cabo frente al ático de Maricarmen, una mujer que ha sido desahuciada recientemente. Ayuso ha señalado que estas manifestaciones buscan deshumanizar y acosar.

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Las protestas se han producido tras el desahucio de Maricarmen, un caso que ha generado una notable atención mediática y social. Los manifestantes han expresado su rechazo a la medida, argumentando que se trata de una injusticia.

Ayuso ha defendido la actuación de las autoridades y ha criticado la actitud de los manifestantes, afirmando que su comportamiento no contribuye a resolver el problema y solo añade tensión a la situación.

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El desahucio de Maricarmen ha sido un tema controvertido, con opiniones divididas entre quienes apoyan la medida y quienes consideran que se debería haber buscado una solución alternativa.