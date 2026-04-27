El santoral católico celebra hoy, 28 de abril, a San Pedro Chanel, misionero y mártir en Oceanía. Su memoria recuerda el testimonio cristiano ofrecido hasta el final.

Es martes dentro del tiempo litúrgico que corresponda en el calendario de la Iglesia. En esta fecha, la liturgia particular y la devoción popular vuelven la mirada a un obispo misionero cuyo impacto se extendió por el Pacífico, especialmente por la presencia cristiana en las islas.

San Pedro Chanel

San Pedro Chanel nació en Francia en el siglo XIX y se formó para la vida misionera. La Iglesia lo envió a evangelizar en tierras lejanas, donde las comunidades cristianas eran todavía pequeñas y necesitaban organización, catequesis y acompañamiento.

En su tarea apostólica, Pedro Chanel fue misionero con una espiritualidad centrada en la predicación y en el cuidado de los fieles. Su condición de obispo se vincula a la expansión de la misión en el Pacífico, en un contexto marcado por la dificultad de comunicarse y por el choque cultural.

Un rasgo clave de su historia es el carácter de su martirio: murió por su fidelidad a la misión, convirtiéndose en referencia para quienes se dedican a anunciar el Evangelio lejos de su patria. Esta entrega explica que su nombre sea muy recordado en congregaciones misioneras y en comunidades donde se conoce su testimonio.

El legado de San Pedro Chanel se percibe en la continuidad de la labor misionera y en la devoción hacia los mártires de la Iglesia. Su fecha, el 28 de abril, funciona como un punto de encuentro para rezar por las misiones y por la perseverancia de los misioneros.

Otros santos que se celebran el 28 de abril

San Prudencio : obispo y santo ligado a la tradición cristiana en Álava , con patronazgo sobre la provincia.

: obispo y santo ligado a la tradición cristiana en , con patronazgo sobre la provincia. San Vital de Milán : santo venerado en la tradición de la ciudad de Milán , con devoción histórica en el norte de Italia.

: santo venerado en la tradición de la , con devoción histórica en el norte de Italia. Santa Gianna Beretta : santa italiana, madre y ejemplo de entrega familiar en el siglo XX.

: santa italiana, y ejemplo de entrega familiar en el siglo XX. Beata Itala Mela: beata vinculada a la vida religiosa y a la caridad, recordada en el siglo XX.

Patronazgos y devoción popular en el santoral de abril

En torno al 28 de abril es frecuente que en el calendario local se subraye el patronazgo de San Prudencio en la provincia de Álava. También se mantiene viva la costumbre de acudir a la oración confiada cuando se trata de santos con fuerte arraigo: misioneros como San Pedro Chanel, y santos cuya memoria se transmite por la tradición eclesial en lugares como Milán con San Vital. Por su parte, la devoción mariana y familiar suele encontrar en fechas como esta un motivo para pedir fortaleza y responsabilidad, especialmente cuando se recuerda a Santa Gianna Beretta por su testimonio.