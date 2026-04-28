El santoral católico celebra hoy, 29 de abril, a Santa Catalina de Siena, virgen dominica y gran mística del siglo XIV. La Iglesia la recuerda por su intensa vida de oración y por su intervención en la historia religiosa de su tiempo.

Este miércoles llega en un contexto litúrgico en el que las conmemoraciones de santos ayudan a centrar la mirada en la oración, la penitencia y el testimonio. En el calendario cristiano, el 29 de abril reúne figuras diversas: desde mártires hasta santos vinculados a distintas diócesis.

Santa Catalina de Siena

Catalina Benincasa nació en Siena (Italia) en el siglo XIV. Formó parte de la Orden de Predicadores, y su vida estuvo marcada por la búsqueda de la unión con Dios, vivida con disciplina interior y una espiritualidad muy concreta. Su fama de santidad se extendió pronto por su capacidad de aconsejar y animar.

Entre los rasgos más conocidos está su experiencia mística y su dedicación a la reforma espiritual. En su época, la Iglesia vivía tensiones y ella, desde el lugar que ocupaba, insistió en la conversión, la fidelidad y la atención al bien de la comunidad cristiana.

Santa Catalina es recordada también por sus Cartas y escritos espirituales, que reflejan una teología al alcance de los creyentes: insistían en la oración, la caridad y la coherencia entre la vida interior y el compromiso exterior. Esa manera de unir contemplación y acción explica por qué su figura sigue siendo muy citada.

La tradición católica la reconoce como Doctora de la Iglesia, un título que subraya tanto su profundidad doctrinal como su influencia en la enseñanza espiritual. Además, se la venera como patrona de Italia, lo que ha reforzado su presencia en la devoción popular, especialmente cuando se evoca el ejemplo de una vida orientada a Dios.

Otros santos que se celebran el 29 de abril

San Acardo de Avranches : santo relacionado con Avranches , venerado en tradición local por su vida ejemplar.

: santo relacionado con , venerado en tradición local por su vida ejemplar. San Antonio Kim Song-u : mártir coreano, conocido por su testimonio cristiano en Corea.

: mártir coreano, conocido por su testimonio cristiano en Corea. San Severo de Nápoles : santo vinculado a Nápoles , recordado por su trayectoria de santidad.

: santo vinculado a , recordado por su trayectoria de santidad. Santa Tertulia , virgen y mártir : mártir de la que la devoción conserva el ejemplo de fidelidad.

, : mártir de la que la devoción conserva el ejemplo de fidelidad. San Tíquico : discípulo mencionado en la tradición cristiana primitiva, asociado a la labor apostólica.

: discípulo mencionado en la tradición cristiana primitiva, asociado a la labor apostólica. San Torpetes : santo de veneración tradicional, con recuerdo en el calendario litúrgico.

: santo de veneración tradicional, con recuerdo en el calendario litúrgico. San Wilfredo el Joven : santo venerado por su testimonio en la historia de la Iglesia.

: santo venerado por su testimonio en la historia de la Iglesia. San Pedro de Verona : santo dominico, conocido por su predicación y martirio contra la herejía.

: santo dominico, conocido por su predicación y martirio contra la herejía. San Gastón de Arrás : santo asociado a Arrás , venerado por su vida religiosa.

: santo asociado a , venerado por su vida religiosa. San Hugo de Cluny : monje y reformador vinculado a Cluny , recordado por promover renovación monástica.

: monje y reformador vinculado a , recordado por promover renovación monástica. San Facundo de Olavarría: santo de devoción vinculada a Olavarría, recordado en tradiciones locales.

Patronazgos y devoción: qué se recuerda el 29 de abril

En la devoción del 29 de abril, Santa Catalina de Siena suele ocupar el centro por su carácter de patrona de Italia y por la llamada a la coherencia entre oración y vida. En muchas comunidades, su recuerdo se acompaña de prácticas de lectura espiritual y de oración personal inspirada en sus Cartas, buscando que la intercesión de la santa se traduzca en gestos concretos de caridad y fidelidad.