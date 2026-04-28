Comprueba los números premiados y descubre si has ganado «La Paga» en el sorteo de este martes

La ONCE ha celebrado una nueva jornada de sus tradicionales sorteos este martes 28 de abril de 2026. Como cada día, la ilusión se reparte por toda la geografía española gracias al Cupón Diario y al dinámico Super Once, cuyos beneficios se destinan íntegramente a la labor social y la inclusión de personas con discapacidad.

A continuación, te detallamos los resultados oficiales de la noche:

Resultado Cupón Diario de la ONCE

El número premiado hoy, que otorga 35.000 euros por billete y la posibilidad de ganar la pensión mensual de «La Paga», ha sido:

• Número premiado: 01449

• Serie: 001

La Paga: El acertante de este número y serie obtendrá 36.000 € al año durante 25 años.

Resultado Super Once

En el sorteo del Super Once, la combinación ganadora de 20 números de entre los 80 disponibles es la siguiente:

01 – 02 – 11 – 16 – 26 – 27 – 28 – 31 – 38 – 44 – 49 – 51 – 56 – 60 – 64 – 71 – 75 – 76 – 78 – 81

¿Cómo funcionan estos sorteos?

El Cupón Diario

Es el sorteo con más historia de la organización (celebrado desde 1939). De lunes a jueves, por solo 2 euros, se puede optar al premio principal y a múltiples premios por terminaciones:

• Premios adicionales: Se premian las 4, 3 y 2 últimas cifras, así como el reintegro a la primera y última cifra.

El Super Once

Es un juego de contrapartida donde el participante elige entre 5 y 11 números.

• Sorteos: Se realizan diariamente.

• Premios: La cuantía depende de la cantidad de números elegidos, los aciertos obtenidos y el valor de la apuesta realizada.

Gestión de premios y caducidad

Si tu boleto ha resultado agraciado:

1. Plazo: Tienes un máximo de 30 días naturales para reclamar el premio, a contar desde el día siguiente al sorteo.

2. Dónde cobrar: Los premios menores se cobran en los puntos de venta autorizados o a través de los vendedores. Para premios mayores (como «La Paga»), se debe acudir a entidades bancarias colaboradoras o centros de la ONCE.

3. Fiscalidad: Los premios superiores a 40.000 € tienen una retención del 20% que se aplica sobre el importe que exceda dicha cantidad.

Nota: Esta información es provisional. Te recomendamos contrastar los resultados a través de la web oficial JuegosONCE o en los puntos de venta autorizados.