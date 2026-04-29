Asturias no descansa y en “Valle Salvaje” menos aún: el miércoles 29 de abril de 2026, la telenovela de La 1 vuelve con un episodio cargado de tensión rural, miradas que pesan y decisiones que pueden romperlo todo. En esta trama de siglo XIX, donde la tierra manda y los lazos familiares son tan fuertes como peligrosos, cada paso en falso tiene consecuencias.

Qué pasará hoy en Valle Salvaje

En el capítulo de hoy, las relaciones en el valle vuelven a tensarse cuando la convivencia entre intereses enfrentados se hace insostenible. Sin necesidad de grandes estridencias, “Valle Salvaje” apunta a lo esencial: los silencios, las promesas a medias y esa manera tan característica de la gente del campo de medir a los demás con prudencia… pero sin perder el control de la situación.

El día se mueve entre escenas de apariencia tranquila y gestos que dejan entrever conflictos latentes. Hay gestiones que no terminan de cuadrar, conversaciones que se detienen antes de lo que deberían y una sensación constante de que alguien está guardando información. La tensión emocional también ocupa terreno: personajes que intentan sostener su lugar en el entorno rural descubren que, cuando llega el momento, no siempre se puede mantener la fachada.

Mientras el valle se prepara para el día a día, la historia deja claro que nadie controla del todo el destino. Los acontecimientos empujan a los protagonistas a tomar partido, a pesar del coste, y a enfrentar las consecuencias de decisiones anteriores. Una jornada que promete giros dentro de la lógica del drama: más que sorprender por lo inesperado, engancha por lo inevitable.

Dónde y cuándo ver Valle Salvaje

Cadena: La 1 / TVE

Horario habitual: 16:30

Si sigues la historia día a día, este miércoles 29 de abril de 2026 tienes una cita a las 16:30. Dale al play y acompaña al valle en otra entrega donde los secretos pesan más que la lluvia.