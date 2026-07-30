Se informa, con datos procedentes de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), del resultado de la nueva edición del sorteo de la Lotería Nacional celebrado el jueves 30 de julio de 2026. El extracto oficial se ha facilitado por el operador y se procede a su publicación con carácter informativo y administrativo.

El sorteo del jueves 30 de julio de 2026 se ha celebrado conforme al procedimiento establecido por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) y se recuerda la existencia de otros operadores como la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), que actúan bajo marcos y calendarios distintos.

Primer premio: 300000 — Reintegros: 1, 3, 4

Escrutinio completo y números premiados del jueves 30 de julio de 2026

Del escrutinio oficial facilitado por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) se ha consignado el siguiente detalle de premios para la Lotería Nacional del jueves 30 de julio de 2026:

Primer premio: 300000

300000 Segundo premio: no consignado

no consignado Reintegros: décimos terminados en 1, 3 y 4

Las cuantías y la asignación por billete o décimo se regirán por la comunicación oficial de SELAE. No se han incluido datos que no figuren en la relación oficial suministrada por el organismo competente.

Mecánica de juego, modalidades de apuesta y coste del boleto

La Lotería Nacional se estructura en billetes divididos en décimos; cada billete contiene un número de cinco cifras y se comercializa en varias series. Los premios se determinan según las combinaciones extraídas y la correspondencia con décimos y billetes vendidos. Los sorteos se celebran de forma regular los jueves y los sábados; los jueves se suelen ofrecer premios menores respecto a los sorteos de los sábados, en los que se programan mayores dotaciones. El coste del décimo y las modalidades comerciales vigentes son los que se establecen por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) y pueden consultarse en su web oficial.

Procedimiento administrativo de cobro y retenciones fiscales

Los premios deberán ser cobrados dentro del plazo establecido; la caducidad de los premios se configura a los 3 meses desde el día siguiente al sorteo, equivalente a 90 días naturales. El cobro deberá tramitarse en los canales oficiales habilitados por SELAE o en las entidades colaboradoras autorizadas, presentando la identificación y la documentación solicitada. Las retenciones fiscales serán aplicadas conforme a la normativa vigente y en función del umbral exento establecido por la Agencia Tributaria; para información detallada se remitirá al interesado a la normativa y a la información publicada por la Agencia Tributaria y SELAE.

Contexto institucional y periodicidad del sorteo

Los sorteos de la Lotería Nacional son organizados por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) y programados con periodicidad semanal en jornadas ordinarias de jueves y sábados, además de ediciones especiales. La regulación y supervisión se ejercen por las autoridades competentes y la comercialización se realiza a través de la red autorizada de puntos de venta y canales oficiales.

Este medio no se hace responsable de posibles errores u omisiones; la única lista oficial válida es la que facilita Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

Verificación oficial

Los datos aquí recogidos deben ser contrastados con la información oficial. Este medio no se responsabiliza de posibles errores; la fuente oficial es Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Más información y verificación en Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).