El santoral católico conmemora hoy, 4 de diciembre, a Santa Bárbara de Nicomedia, virgen y mártir, una figura de gran devoción popular y una de las Santas Auxiliadoras, recordada por su intercesión en momentos de peligro.

Santa Bárbara de Nicomediar, virgen y mártir

Bárbara fue una joven mártir que, según la tradición, vivió entre los siglos III y IV en Nicomedia (actual Turquía). Su historia es un testimonio de fidelidad cristiana en medio de la persecución.

• Historia: Se relata que Bárbara era hija de un rico pagano llamado Dióscoro, quien la encerró en una torre para aislarla del mundo y evitar que se convirtiera al cristianismo. A pesar del encierro, Bárbara recibió instrucción en la fe y se bautizó. Al regresar de un viaje, Dióscoro descubrió la fe de su hija y la denunció a las autoridades.

• Martirio: Tras ser sometida a diversas torturas, y al negarse a renunciar a su fe, fue condenada a muerte. El martirio se consumó cuando su propio padre la decapitó. Inmediatamente después, según la leyenda, un rayo cayó del cielo y fulminó a Dióscoro, castigando su crueldad.

• Patronazgo: Debido a la leyenda del rayo, Santa Bárbara es la patrona de quienes trabajan con explosivos, armas de fuego o en entornos de alto riesgo, como artilleros, mineros, electricistas y bomberos. También se le pide intercesión para no morir sin los sacramentos.

Otros santos que se celebran el 4 de diciembre

Además de la conmemoración principal de Santa Bárbara, en esta jornada la Iglesia Católica también recuerda la onomástica de otros santos y beatos:

• San Juan Damasceno, presbítero y doctor de la Iglesia: Teólogo y escritor de la Iglesia Oriental del siglo VIII, defensor fundamental del uso de los iconos.

• San Félix de Bolonia, obispo.

• San Heracles.

• San Annón de Colonia, obispo.

• San Juan Calabria, presbítero.

Beatos

• Beato Bernardo cardenal.

• Beato Sigiramnio.