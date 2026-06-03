La última gala de ‘Tierra de Nadie’ revoluciona la recta final del concurso de Telecinco tras una estratégica nominación que divide el voto de los seguidores de las dos aliadas.

El rumbo de ‘Supervivientes 2026’ ha experimentado un vuelco inesperado durante la emisión de su gala de este martes. En el momento más decisivo de la edición, ante la cercanía de la gran final, los espectadores han determinado la salvación por sorpresa de Aratz Lakuntza. Esta decisión del público deja en una situación de máxima vulnerabilidad a Claudia Chacón y Maica Benedicto, dos aliadas y firmes candidatas a alcanzar la última etapa del concurso, quienes ahora se miden directamente en el proceso de expulsión. El veredicto de la audiencia constata un cambio drástico en la tendencia de votación y confirma la efectividad de las últimas estrategias desplegadas en Honduras.

Una ceremonia de salvación decisiva en la recta final del concurso

La expectación de la velada de ‘Tierra de Nadie’ se centraba en la resolución de una de las nominaciones más duras y reñidas de la temporada. Tres pesos pesados del formato de aventura de Telecinco —Claudia Chacón, Aratz Lakuntza y Maica Benedicto— medían sus fuerzas en un televoto que se presentaba como una auténtica batalla entre bandos opuestos. Por una parte se encontraban Maica y Claudia, unidas por una estrecha amistad dentro de la isla; por la otra, Aratz Lakuntza, considerado el rival directo de ambas durante la experiencia y miembro del grupo integrado por Alvar, Alba Paul y José Manuel Soto.

La composición de esta terna nominada respondía a la maniobra ejecutada el pasado domingo en ‘Conexión Honduras’ por Alvar Seguí de la Quadra-Salcedo. El participante propició la exposición de Maica junto a Claudia en la palestra, consciente de que ambas creadoras de contenido comparten una base común de seguidores. Dicha circunstancia buscaba provocar una división de los votos de su masa de fieles que terminara por beneficiar a Aratz en el proceso de salvación, un propósito que finalmente se ha materializado en los resultados oficiales.

Los porcentajes y el desenlace del duelo en Honduras

La presentadora María Lamela fue la encargada de conducir la ceremonia de salvación desde Honduras en una noche donde los porcentajes de votación se mantuvieron muy ajustados, reflejando cifras del 46,4%, el 28,9% y el 24,7%. En el primer tramo del proceso, Lamela comunicó que Maica Benedicto debía permanecer en la lista de nominadas, reduciendo el duelo final a un cara a cara directo entre Aratz Lakuntza y Claudia Chacón.

En el tramo final de la gala se resolvió el dictamen de los espectadores: Aratz se convirtió en el concursante salvado de la noche al acumular el mayor apoyo del público. El participante vasco, que había manifestado su temor a la expulsión al competir frente a dos rivales fuertes, reaccionó con euforia y sorpresa ante un veredicto que rompió con la tónica habitual de las últimas semanas, donde Claudia solía resultar la opción indultada.

PUBLICIDAD

Con la liberación de Aratz de la lista de nominados, el destino en el concurso se decidirá de forma exclusiva entre las dos aliadas. La situación compromete especialmente a Claudia Chacón, quien pasa de ser considerada la gran favorita de la edición a encontrarse en riesgo inminente de abandonar la experiencia a escasos días de la gran final del programa.