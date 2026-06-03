La situación sentimental de Shakira muestra un panorama totalmente opuesto al de hace dieciséis años. Coincidiendo con el lanzamiento de ‘Dai Dai’, el nuevo tema de la cantante colombiana para la FIFA World Cup 2026, se suceden las comparaciones con el año 2010 debido a un baile pegadizo y a una canción que ya se posiciona como un éxito internacional. No obstante, el estado de su corazón es diferente, puesto que la artista se encuentra enfocada de manera notable en su carrera profesional. Este escenario coincide con una fecha muy significativa, ya que este 4 de junio se cumplen cuatro años desde que se anunció su separación del exfutbolista Gerard Piqué.

Una etapa de reconstrucción personal y orgullo por la soltería

A raíz de aquel punto final en la relación, los caminos de ambos tomaron rumbos distintos. Gerard Piqué y Clara Chía consolidaron su romance a lo largo del año 2022 y continúan juntos en la actualidad. Por su parte, Shakira editó junto al productor Bizarrap el tema musical dedicado a las exparejas. Transcurridos los años desde la ruptura, la cantante colombiana continúa defendiendo su soltería.

En una entrevista concedida al periódico The Times a finales de mayo, la intérprete aclaró su postura actual respecto al plano amoroso de forma directa: «Por ahora no hay romance para mí. No tengo espacio ni tiempo para eso. Estoy muy ocupada. Mis hijos son mi prioridad. Y mi carrera». La artista no se limitó a entonar en el sencillo la frase «Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan», sino que ha aplicado dicha filosofía en la práctica durante este periodo. En sus declaraciones al citado diario, manifestó el bienestar que experimenta en esta situación: «Curiosamente, estoy enamorada de mi carrera como nunca antes. También estoy disfrutando de mi tiempo a solas».

El hecho de encontrar espacio para sí misma y no haber iniciado una nueva relación significativa se expone como la manera en que la creadora musical ha reorganizado su ámbito personal. Tras una ruptura de alto impacto en su vida, la autora optó por reconstruirse, potenciar su realización personal y hallar un propósito enfocado en sus hijos y en el trabajo, demostrando que la plenitud no se encuentra ligada en exclusiva a la presencia de una pareja.

La trayectoria de una historia de amor internacional

Esta postura actual no implica una falta de interés por el amor o la existencia de dificultades para compartir la vida con otra persona. Su historia de unión con Gerard Piqué sirvió como muestra de que la cantante es capaz de hallar felicidad e inspiración laboral al lado de un compañero, un proceso que se inició en junio de 2010 cuando se conocieron.

El futbolista catalán acudió al estudio de grabación para participar en el videoclip oficial de la canción ‘Waka Waka’. Meses más tarde, en marzo de 2011, la pareja oficializó su noviazgo mediante una fotografía abrazados en las redes sociales Twitter y Facebook. En enero de 2012 aparecieron de forma conjunta en la alfombra roja de la gala del Balón de Oro y, tiempo después, comunicaron el primer embarazo de la cantante.

Su hijo Milan nació en enero de 2013, dando inicio a una familia que se amplió en enero de 2015 con el nacimiento de Sasha. A comienzos de 2018, en un momento de estabilidad, Shakira publicó la canción ‘Me enamoré’, un tema que narraba los detalles de su romance. Asimismo, la colombiana ejerció como el principal soporte del defensa cuando este comunicó su retirada del fútbol en agosto de aquel año.

En enero de 2020, de manera previa a su actuación en el espectáculo de la Super Bowl al lado de Jennifer Lopez, la artista expresó en el programa 60 Minutes sus motivos para no contraer matrimonio con el deportista: «No quiero que me vea como la esposa. Prefiero que me vea como la novia. Su amante, su novia, es como la fruta prohibida. Quiero tenerle en vilo y que piense que todo es posible dependiendo de su comportamiento».