El palacio de ‘La Promesa’ se tiñe de luto y preocupación en el capítulo de este miércoles, 3 de junio. La serie diaria que La 1 de Televisión Española emite entre semana, a las 18:35 horas, presenta una entrega marcada por las consecuencias directas del fallecimiento de Santos y un empeoramiento radical en la salud de Julieta. Mientras el servicio asimila la pérdida del lacayo, en la planta noble la situación médica de Julieta pasa de una aparente estabilidad a un estado de extrema gravedad, lo que desatará el horror de Manuel y una firme petición de justicia ante el marqués de Luján.

La muerte de Santos ha dejado conmocionados a los espectadores y a los habitantes de la finca. En el episodio anterior de la producción de época, protagonizada por Xavi Lock, Arturo García Sancho e Isabel Serrano, se confirmó que el joven estaba desahuciado. A pesar de los intentos de Alonso por buscar un segundo médico, Cristóbal insistió en la inevitabilidad del desenlace. Santos rechazó la medicación para despedirse de Petra, las cocineras y Carlo con la cabeza despejada, saldando deudas del pasado. Finalmente, padre e hijo se perdonaron mutuamente en una emotiva despedida que culminó cuando el lacayo expiró con la mano de Ricardo entre las suyas. Al amanecer de este miércoles, Pía encuentra al mayordomo velando el cuerpo de su hijo y este rompe a llorar en sus brazos, recibiendo el consuelo de la señora Adarre. Sin embargo, el luto genera tensiones: Cristóbal comunica el deceso a los señores y Leocadia reprocha a Ricardo que el velatorio se celebre en el palacio, provocando que el mayordomo se rebele ante la falta de humanidad de su amante.

Por otra parte, la zona noble sufre un vuelco dramático. Tras pasar horas junto a la cama de una Julieta inconsciente, Manuel revive los fantasmas del pasado, ya que la escena le recuerda de forma irremediable a la situación que experimentó previamente con Jana. Aunque todo parecía marchar bien, Julieta comienza a convulsionar y entra en estado crítico. Ante el horror de la situación, el heredero del marquesado reacciona con firmeza y solicita formalmente a Alonso que denuncie al duque de Carvajal y Cifuentes ante la Guardia Civil. Esta petición llega después de que Leocadia sucumbiera a las presiones llamando al duque, y de que Lorenzo interrogara a Leocadia sobre si Cristóbal era el padre de Ángela. El propio Lorenzo mantendrá su postura hostil al culpabilizar directamente a Vera de la muerte de Santos.

En el plano de las investigaciones y los secretos del servicio, las dinámicas internas continúan alterándose. Teresa sorprende a Pía infraganti por la noche en el despacho del mayordomo mientras intentaba recuperar la carta que escribió. Tras ser descubierta, la señora Adarre se sincera con Teresa y le revela la verdad: la misiva no estaba dirigida a Beni, sino a Curro. Ante la confesión, Teresa accede a colaborar en el registro del despacho, aunque la búsqueda resulta infructuosa al no conseguir hallar el documento.

Asimismo, el episodio de este miércoles resolverá otros frentes abiertos. María Fernández confronta directamente a Estefanía tras haber descubierto, gracias a la confesión de Carlo, la verdad sobre el intento de chantaje al que este se vio sometido mediante un embarazo falso. Finalmente, en el terreno sentimental, las posiciones se vuelven más competitivas: Jacobo toma la iniciativa y habla con Adriano para exigirle de manera explícita que no se interponga entre Martina y él, ni intente apartar a la joven de su lado.