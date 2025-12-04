La Lotería de Navidad se acerca cada vez más, y con ella llega la mezcla de emoción y esperanza que caracteriza a este evento. Muchos españoles ya han elegido sus décimos y los resguardan con buenos deseos, soñando con ser los afortunados que se llevarán el gran premio. Sin embargo, hay quienes aún se encuentran indecisos a la hora de seleccionar su número. Algunas personas optan por fechas significativas, como cumpleaños, mientras que otras prefieren los números simétricos o capicúas.

A pesar de las elecciones individuales, existe un patrón en la forma en que los jugadores eligen sus números. La experiencia personal y las creencias culturales juegan un papel importante, aunque hay números que han sido catalogados como ‘malditos’ o ‘extraños’, despertando un interés particular entre los apostadores.

Números premiados en la historia

La historia del sorteo de la Lotería de Navidad está marcada por ciertos números que han logrado destacar al ser premiados en más de una ocasión. Por ejemplo, el número 5 es considerado el rey de la suerte, ya que ha ganado el Gordo en 32 ocasiones. Otros números que han sobresalido incluyen el 4 y el 6, ambos agraciados en 27 ediciones del sorteo.

Al analizar las terminaciones que se han repetido con mayor frecuencia, encontramos que la combinación 85 ha sido la afortunada en siete ocasiones, y la 57 en seis. Asimismo, existen números que han tenido el honor de ser premiados en diferentes años, como el 15.640, premiado en 1956 y en 1978, y el 20.297, que ha sido agraciado en 1903 y 2006.

Los números ‘malditos’

Por el contrario, también hay números que no han tenido la fortuna de ser premiados. Según las estadísticas de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado, los números que podrían considerarse ‘malditos’ son: 09, 10, 21, 25, 31, 34, 41, 42, 43, 51, 54, 59, 67, 78 y 82. En total, son 15 las combinaciones que no han tenido la oportunidad de brillar en el escenario del sorteo.

Números sorprendentes

Además de los números premiados y los ‘malditos’, existen combinaciones inusuales que han logrado llevarse premios, como secuencias con muchos ceros o números repetidos. Un ejemplo notable es el número 00000, que fue agraciado con una pedrea en 2020. En 1978, el Gordo se adjudicó al 22.222, y en 2005 el 00001 se llevó el primer premio. También se han visto números capicúas premiados, como el 88.188 en 2008 y el 88.008 en 2023, que alegró a varias ciudades en el país.

Consejos para elegir tus números

Si ya tienes un número en mente, es recomendable consultar su disponibilidad con antelación, especialmente si deseas adquirirlo en algunas de las administraciones más tradicionales como Doña Manolita en Madrid o El Gato Negro en Sevilla. Además, es fundamental tener cuidado con los décimos falsos que, cada vez más, son una preocupación para los jugadores. Es aconsejable comprar siempre en lugares autorizados y verificar que tengan el sello oficial de Loterías y Apuestas del Estado.

Una manera de aumentar las posibilidades de ganar puede ser comprar décimos en grupo, ya que esto no solo mejora las oportunidades, sino que también convierte el sorteo en una experiencia compartida que agrega valor a la tradición.

Recuerda siempre que el sorteo es un juego y que no deberías gastar más de lo que te sientas cómodo perdiendo. La esencia de la Lotería de Navidad radica en disfrutar de la tradición y de la emoción que genera, más allá de la posibilidad de ganar.