El jueves, 4 de diciembre de 2025, la Luna continúa su recorrido por el metódico signo de Virgo, pero con un enfoque más orientado al futuro gracias a las energías de Júpiter. Este es un día ideal para pulir los detalles de proyectos grandes, analizar las metas a largo plazo y ser extremadamente productivo. Se favorece la organización, la atención a la salud y el trabajo en equipo con un propósito claro. Evita ser demasiado crítico contigo mismo o con los demás. La perfección es menos importante que el progreso constante.

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Aries, céntrate en tu eficiencia diaria. Es un gran día para optimizar tus rutinas de trabajo y salud. Resolver un pequeño problema de organización te liberará mucha energía.

• Color: Rojo ladrillo.

• Amor: Demuestra tu afecto a través de actos de servicio. Pequeños favores o ayuda práctica serán más valorados que grandes gestos.

• Salud: Presta atención a tu sistema digestivo. Una dieta ligera y organizada te sentará de maravilla.

• Dinero: La meticulosidad en tu trabajo diario puede abrirte la puerta a una recompensa económica menor o un bono.

• Número de la suerte: 9.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Tauro, la creatividad y el romance están en el aire. Es un día para disfrutar de los placeres de la vida, dedicarte a un hobby y expresarte sin miedo.

• Color: Verde esmeralda.

• Amor: Ideal para una cita romántica o para sorprender a tu pareja. Si estás soltero, un encuentro casual en un evento artístico o social podría ser significativo.

• Salud: El equilibrio es fundamental. Disfruta de la comida, pero con moderación. El descanso activo es clave.

• Dinero: Puedes tener suerte en juegos o inversiones menores, pero no arriesgues más de lo que puedes perder.

• Número de la suerte: 6.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Géminis, la energía te invita a buscar refugio en el hogar. Es un día para asuntos domésticos, familiares y emocionales. Reúnete con los tuyos o decora un espacio.

• Color: Blanco puro.

• Amor: La seguridad emocional se encuentra en la familiaridad. Hablar de tus sentimientos más profundos con tu pareja crea un lazo más fuerte.

• Salud: Evita el estrés buscando tranquilidad en casa. Una tarde de lectura o películas es lo que necesitas.

• Dinero: Podrías hacer un gasto considerable pero necesario para mejorar tu vivienda o el bienestar familiar.

• Número de la suerte: 3.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Cáncer, las comunicaciones, viajes cortos y el aprendizaje ocupan tu día. Tu mente está activa y lista para absorber nueva información.

• Color: Azul celeste.

• Amor: Conversaciones significativas con hermanos, vecinos o personas cercanas. Un mensaje importante sobre el futuro amoroso podría llegar por vía escrita.

• Salud: Evita la tensión en hombros y cuello por el exceso de trabajo en la computadora o el teléfono.

• Dinero: Un buen día para negociar o cerrar un trato pequeño. Tu capacidad para comunicarte con claridad te beneficia.

• Número de la suerte: 7.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Leo, el foco está en tus finanzas y posesiones. Es un día para la toma de decisiones prácticas sobre cómo generar y gastar tu dinero.

• Color: Ámbar.

• Amor: Muestra tu aprecio a través de regalos prácticos o invitaciones bien planeadas. Evita la ostentación y céntrate en la calidad.

• Salud: La autovaloración y el bienestar emocional influyen en tu salud. Date un capricho que te haga sentir merecedor.

• Dinero: Puedes descubrir una forma de aumentar tus ingresos o de vender algo que ya no necesitas.

• Número de la suerte: 8.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Virgo, con la Luna en tu signo, hoy brillas con luz propia. Tu confianza y atención al detalle están al máximo. Es el momento de poner en marcha tus planes personales.

• Color: Lila.

• Amor: Sé directo y honesto sobre lo que necesitas de tu pareja. Si estás soltero, tu magnetismo personal atrae a personas serias y estables.

• Salud: Tu nivel de energía es alto; úsalo para hacer ejercicio y ordenar tu vida.

• Dinero: Tu iniciativa personal puede generar oportunidades laborales. Cree en tu potencial.

• Número de la suerte: 5.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Libra, es un día de introspección y de trabajo detrás de cámaras. Necesitas tiempo para ti. Escucha tu intuición y evita las situaciones sociales ruidosas.

• Color: Malva.

• Amor: El silencio puede ser un buen consejero. Si tienes pareja, respeta el espacio del otro y pídeles que respeten el tuyo.

• Salud: El descanso es tu mejor medicina. Presta atención a tus sueños; pueden darte mensajes importantes.

• Dinero: Asuntos financieros que habías creído olvidados o temas de seguros pueden surgir hoy. Sé minucioso.

• Número de la suerte: 2.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Escorpio, la amistad y los grupos sociales son tu foco. Es un día para colaborar, compartir ideas y trabajar por un ideal común con tus compañeros.

• Color: Gris plomo.

• Amor: Un amigo puede darte un consejo amoroso muy útil. Las actividades grupales son ideales para solteros.

• Salud: La energía del grupo te motiva. Un deporte de equipo o una clase con amigos te benefician.

• Dinero: Los contactos y el networking pueden abrirte una puerta económica o un proyecto a futuro.

• Número de la suerte: 11.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Sagitario, tu carrera profesional y tu reputación están bajo el spotlight. Es un día para la ambición y el reconocimiento público.

• Color: Terracota.

• Amor: Tu vida pública y profesional puede influir en tu relación. Tu pareja se siente orgullosa de tus logros.

• Salud: La tensión puede concentrarse en las rodillas o la espalda. No te exijas demasiado en el gimnasio.

• Dinero: Es un momento excelente para cerrar contratos laborales o buscar ascensos. Tu esfuerzo se ve recompensado.

• Número de la suerte: 1.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Capricornio, tu mente está en la exploración. Es un día ideal para planificar viajes lejanos, iniciar un curso de posgrado o ahondar en temas espirituales o filosóficos.

• Color: Azul índigo.

• Amor: La expansión mental es clave. Comparte lecturas, ideas o planes de viaje con tu pareja.

• Salud: La actividad al aire libre y en la naturaleza te revitaliza. Evita el encierro.

• Dinero: Asuntos relacionados con el extranjero, la ley o la educación superior podrían tener un impacto positivo en tus finanzas.

• Número de la suerte: 10.

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Acuario, es un día para profundizar en las finanzas compartidas, seguros, impuestos o temas de intimidad emocional. Busca la transparencia en las relaciones.

• Color: Negro azabache.

• Amor: La intimidad emocional y física se intensifica. Es un buen momento para hablar de temas delicados y resolverlos juntos.

• Salud: Momento de liberación. Un masaje profundo o una terapia pueden ayudarte a soltar el estrés acumulado.

• Dinero: Los asuntos bancarios, herencias o créditos están favorecidos. Es un buen día para renegociar una deuda.

• Número de la suerte: 13.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Piscis, la atención se centra en tus relaciones más cercanas: pareja, socios o colaboradores. Es un día para el compromiso, la negociación y el equilibrio.

• Color: Turquesa oscuro.

• Amor: Debes ceder y negociar en la relación. Escucha las necesidades del otro. Si estás soltero, podrías conocer a alguien que te desafía de forma positiva.

• Salud: El equilibrio es clave. No te exijas demasiado físicamente y busca un socio para hacer ejercicio.

• Dinero: Los acuerdos comerciales o alianzas estratégicas tienen éxito. Trabajar con otros te trae beneficios.

• Número de la suerte: 2.