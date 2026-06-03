La presentadora de ‘El sótano club’ detalla las exigencias de la cadena pública para formar pareja con la expolítica en el reality de viajes y critica la actitud de su compañera durante las grabaciones.

Alba Carrillo ha expuesto de manera detallada los pormenores de su participación en el reality de viajes de Televisión Española, ‘Hasta el fin del mundo’, y la relación que mantuvo con su compañera de concurso, la expolítica Cristina Cifuentes. Durante la última emisión del programa ‘El sótano club’ en la cadena TEN, espacio que conduce la exmodelo, se abordó la trayectoria de antiguos cargos públicos que han dado el salto al panorama mediático y a los formatos de telerrealidad tras abandonar la actividad política. En este contexto, la comunicadora desveló las directrices que recibió por parte de la organización de la corporación pública para configurar su dúo en el espacio televisivo, señalando de forma explícita que no dispuso de libertad de elección a diferencia del resto de los participantes.

Una elección de pareja impuesta por la dirección del programa

La revelación se produjo durante un debate en el plató de TEN centrado en perfiles como Felisuco, Toni Cantó, Celia Villalobos o la propia Cristina Cifuentes, quienes han desarrollado una faceta como colaboradoras o concursantes de televisión. Ante la mención de su experiencia en ‘Hasta el fin del mundo’, la presentadora aclaró las circunstancias de su fichaje, ocurridas a mediados de año, y la nula capacidad de decisión que se le otorgó respecto a su acompañante en la aventura.

«Todos los demás pudieron escoger pareja y yo no», afirmó Alba Carrillo ante los colaboradores de su espacio, añadiendo que la consigna de los responsables del formato fue asignarle de manera directa a la expresidenta de la Comunidad de Madrid. Según el testimonio de la conductora, los motivos de la dirección de RTVE respondían exclusivamente a la búsqueda de tensión de cara a la audiencia: «Me obligaron porque querían movida. Si es que no había más. A mí me llamaron en julio y me dijeron te tienes que ir a esto con ésta y sino nada».

Críticas a la actitud de Cristina Cifuentes durante la experiencia de viaje

La presentadora de ‘El sótano club’ profundizó asimismo en las dinámicas de convivencia que se generaron a lo largo de las grabaciones del programa de TVE, confirmando la existencia de desencuentros que ya había sugerido en semanas precedentes. A pesar de reconocer que existieron instantes positivos en el transcurso de la experiencia, Carrillo calificó el comportamiento de la expolítica como excesivamente adverso en diversas fases del trayecto.

En respuesta a las observaciones de los colaboradores de la mesa, quienes recordaron que Cifuentes presentaba una dolencia física, la exmodelo se mostró tajante al argumentar que ante una lesión no se debería concurrir al espacio. La conductora describió el desempeño en el viaje manifestando que ejerció una carga superior al asegurar: «Yo le llevé la mochila». De igual modo, evaluó el perfil de su compañera indicando que, si bien el trato en intervenciones televisivas cortas resulta correcto, la convivencia prolongada presenta dificultades debido al pesimismo de la exdirigente. «Para mucho rato es duro porque es muy negativa. Yo no me esperaba que fuera tan negativa», sentenció Carrillo.

Alusiones a polémicas del pasado y censura en el montaje

El intercambio de opiniones en el plató de TEN contó también con las valoraciones de la colaboradora Samantha Hudson, quien aludió en tono irónico al conocido episodio del hurto de productos cosméticos que protagonizó la expolítica en el pasado. Ante el comentario de la creadora de contenido, la presentadora replicó vinculando el asunto con las carencias materiales que experimentaron en el concurso de RTVE, reprochando con humor que su compañera no le permitiera sustraer recursos pese a atravesar necesidades durante la experiencia de supervivencia.

Por último, Alba Carrillo reveló que existieron intervenciones de carácter político que no se mostraron en la emisión final del proyecto de la cadena pública. De acuerdo con sus declaraciones, la presentadora intentó trasladar cuestiones relativas a la actualidad de la Comunidad de Madrid directamente a su compañera de equipo, una iniciativa que fue descartada en la fase de edición del programa de televisión. «Yo le pregunté por Ayuso y lo cortaron», concluyó la comunicadora sobre las decisiones del equipo de montaje de ‘Hasta el fin del mundo’.