El comunicador madrileño elogia la trayectoria de su sucesor en Antena 3 y se muestra prudente ante la reciente resolución del Tribunal Supremo que prohíbe la emisión de ‘El Rosco’.

Christian Gálvez se ha pronunciado de manera explícita sobre la trayectoria de ‘Pasapalabra’ y la labor de Roberto Leal al frente del formato. A las puertas de afrontar uno de los compromisos profesionales más destacados de su carrera con la conducción del encuentro junto a su pareja, Patricia Pardo, ante el Papa León XIV en el Estadio Santiago Bernabéu durante su primera visita a España, el presentador ha valorado la situación del concurso. El madrileño, que lideró el espacio durante doce años en su etapa en Telecinco hasta la cancelación en 2019 por una disputa legal, no ha dudado en calificar al periodista andaluz como el mejor conductor en los casi 26 años de historia del programa televisivo. Asimismo, Gálvez ha analizado con cautela el nuevo escenario judicial que afecta a Atresmedia tras el dictamen del Tribunal Supremo sobre su prueba principal.

El reconocimiento de Christian Gálvez a la labor de Roberto Leal

La evolución del concurso ha contado con diversos rostros históricos en la televisión en España, entre los que destacan figuras como Silvia Jato, Constantino Romero o Jaime Cantizano. No obstante, la mudanza del formato a Antena 3 situó a Roberto Leal como el encargado de tomar el testigo de la conducción, un relevo que ha sido valorado de forma muy positiva por su predecesor. En un encuentro con los medios de comunicación celebrado en 2025, el presentador de Telemadrid fue cuestionado por el creador de contenido Abel Planelles sobre la existencia de una posible rivalidad o tirantez profesional similar a la que mantienen otros rostros de la pequeña pantalla como Pablo Motos y David Broncano.

Ante esta cuestión, el comunicador madrileño rechazó cualquier tipo de conflicto o desencuentro con el actual presentador. «Primero, no nos enfrentamos», aclaró de forma tajante. Acto seguido, Gálvez argumentó su postura alabando la capacidad de adaptación de su compañero de profesión. «Me parece el mejor presentador de ‘Pasapalabra’ que hay. Lo he dicho 1.000 veces y lo volveré a repetir. Es el único y es el mejor. Me parece un profesional como la copa de un pino», aseveró el antiguo rostro de Mediaset. En este sentido, destacó el desempeño del periodista andaluz para asimilar la mecánica del concurso, señalando que su trayectoria y su capacidad para reinventarse y amoldarse al formato lo convierten en «un titán».

Prudencia ante la sentencia del Tribunal Supremo sobre ‘El Rosco’

La actualidad del formato televisivo se encuentra marcada por la reciente resolución del Tribunal Supremo, la cual prohíbe de manera efectiva a Antena 3 y a Atresmedia continuar con la emisión de la prueba estrella del programa, el mítico espacio final de ‘El Rosco’. Esta situación guarda similitudes con el proceso legal que ya afectó a Mediaset en el pasado y que derivó en la cancelación de las emisiones en dicha cadena durante el año 2019.

Al ser preguntado por las consecuencias de esta sentencia judicial para el futuro del concurso en su actual cadena, Christian Gálvez ha optado por mantener una postura de estricta reserva. «Es verdad que no sé cómo sigue todo eso y qué va a pasar en el futuro. Pero es que la Justicia es quien tiene la última palabra. La tuvo una vez y ahora la tiene otra. Y es que no tengo ni idea», expuso ante los medios informativos. El presentador insistió en su voluntad de no interferir en las valoraciones sobre la viabilidad del espacio sin su sección principal, argumentando que su propia experiencia previa le obliga a ser cauteloso: «Como yo viví aquello, prefiero mantenerme en ese sentido muy prudente».

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Los planes de Mediaset para el regreso de la prueba estrella

El nuevo contexto de la propiedad del concurso abre un nuevo horizonte en el mercado audiovisual de la televisión en España. Tras confirmarse de manera oficial la prohibición de emitir el juego en Antena 3, Mediaset ha anunciado que se encuentra trabajando en el desarrollo de un nuevo concurso de televisión que tiene previsto incorporar la famosa prueba.

Este movimiento de la corporación tiene como objetivo prioritario recuperar los registros de audiencia que el formato aportaba históricamente a Telecinco en la franja previa a la emisión de sus informativos. En este marco de reestructuración, el nombre de Christian Gálvez se sitúa como uno de los perfiles profesionales que podría encabezar este proyecto televisivo en la cadena donde capitaneó el formato original durante más de una década.