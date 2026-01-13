Excelentes noticias para Sara Carbonero. La periodista ha abandonado esta tarde el hospital José Molina Orosa de Lanzarote tras permanecer 11 días ingresada debido a una intervención de urgencia, según ha adelantado en primicia la revista ¡Hola!.

Crónica de su ingreso y recuperación

Lo que comenzaron como unas vacaciones idílicas en la isla de La Graciosa para dar la bienvenida al 2026, terminaron en un susto de salud que ha mantenido en vilo a su entorno:

• 2 de enero: La comunicadora ingresó por un fuerte dolor abdominal que derivó en una operación quirúrgica inmediata.

• Paso por la UCI: Tras el quirófano, permaneció varios días en la Unidad de Cuidados Intensivos por precaución y para un mayor control de su evolución.

• Evolución favorable: El jueves 8 de enero subió a planta y, aunque llegó al centro «muy débil», el equipo médico la considera hoy «completamente restablecida».

• Regreso a Madrid: Tras recibir el alta, Sara Carbonero podrá tomar un vuelo para reencontrarse con sus hijos en la península y continuar su recuperación en casa.

El apoyo de su entorno

Durante estos 11 días, Sara no ha estado sola. Su pareja, el empresario Jota Cabrera, no se ha separado de su lado, consolidando una relación que mantienen con discreción desde finales de 2024. También estuvo presente su inseparable amiga, la periodista Isabel Jiménez.

Mensaje de tranquilidad

A pesar de la lógica preocupación inicial, el entorno de la periodista ha querido dejar claro un punto fundamental: el ingreso no ha tenido relación con el cáncer de ovario del que fue diagnosticada en 2019. Se ha tratado de un episodio agudo de salud del que ya se encuentra recuperada.

Curiosamente, apenas unas horas antes de su indisposición, Sara compartía en sus redes sociales sus deseos para el nuevo año: «Desde hace unos años, mi deseo siempre es el mismo. Mucha salud y mucho amor para todos».