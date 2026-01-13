La ONCE ha celebrado esta noche sus sorteos diarios, repartiendo ilusión a través de su histórico Cupón Diario y el dinámico Super Once. Estos sorteos no solo ofrecen premios económicos, sino que sustentan la labor social de la organización en España desde 1939.

Cupón Diario de la ONCE

El número premiado en el sorteo de hoy, martes 13 de enero, es el siguiente:

• Número: 13957

• Serie: 036 (Ganador de «La Paga»)

Premio «La Paga»: El acertante del número y la serie obtiene un premio de 36.000 € al año durante 25 años.

Super ONCE

En el sorteo del Super ONCE, donde se extraen 20 números de una matriz de 80, la combinación ganadora de hoy es:

10, 14, 15, 17, 19, 24, 34, 42, 51, 54, 60, 65, 66, 68, 72, 73, 76, 77, 80 y 85

Recuerde que en este juego los premios varían según la cantidad de números elegidos (entre 5 y 11) y el importe de la apuesta realizada.

Un poco de historia

El Cupón Diario es el sorteo más longevo de la institución. En sus inicios (1939), se conocía como el «Cupón Pro-Ciegos», costaba 10 céntimos y apenas tenía tres cifras. Hoy, la estructura ha evolucionado para ofrecer premios mucho más cuantiosos de lunes a jueves, reservando para los viernes el Cuponazo y para los sábados y domingos el Sueldazo.

Aviso importante: Los resultados publicados tienen carácter informativo. La única lista oficial y válida es la que proporciona la ONCE. Se recomienda verificar los boletos en los puntos de venta oficiales (vendedores o establecimientos autorizados) o en la web oficial de JuegosONCE.