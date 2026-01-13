La fortuna ha vuelto a repartirse en Europa. El sorteo de Euromillones celebrado esta noche en París ya tiene combinación ganadora. El bote acumulado busca dueño entre los participantes de los nueve países que integran el sorteo, incluidos los jugadores de España.

Combinación ganadora

Los números premiados en el sorteo de hoy, martes 13 de enero, son los siguientes:

• Números: 06, 10, 18, 44 y 47

• Estrellas: 02 y 10

Detalles del sorteo

• Precio por apuesta: 2 euros en España.

• Celebración: El sorteo se realiza todos los martes y viernes en la capital francesa.

• Recaudación para premios: El 50% de lo recaudado se destina a las diferentes categorías de premios.

El funcionamiento del bote

Tal y como establece la normativa del sorteo, si no aparece ningún acertante de primera categoría (5 números y 2 estrellas), el bote se acumula para el próximo sorteo. Cabe recordar que el límite del bote aumenta progresivamente en cada ciclo tras alcanzar su tope máximo, incrementando la cuantía de los premios de segunda categoría (5+1) cuando el bote principal está bloqueado.

Aviso importante: Los resultados ofrecidos aquí tienen carácter informativo. La única lista oficial y vinculante es la proporcionada por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Se recomienda encarecidamente comprobar los boletos en los puntos de venta autorizados o en la web oficial de Loterías.