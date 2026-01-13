El Eurojackpot, la gran lotería europea que une a 16 naciones, ha celebrado esta noche su sorteo en Helsinki, Finlandia. Con un bote mínimo garantizado de 10 millones de euros en cada edición, este sorteo se ha convertido en uno de los favoritos por su alta probabilidad de repartir premios en sus múltiples categorías.

Combinación ganadora

Los números y soles premiados en el sorteo de hoy, martes 13 de enero, son:

• Números: 02, 16, 27, 33 y 47

• Soles: 06 y 12

Datos del Eurojackpot

• Formato de juego: Se extraen 5 números de una tabla de 50 y 2 «soles» de una tabla de 10.

• Precio: 2 € por apuesta en España.

• Frecuencia: Los sorteos se celebran todos los martes y viernes.

• Bote máximo: Los premios han llegado a alcanzar los 90 millones de euros en ediciones históricas.

Desde su nacimiento en Ámsterdam en 2011, la misión de este sorteo es ofrecer una alternativa competitiva y coordinada entre los organismos oficiales de lotería de los países participantes, ofreciendo más posibilidades de ganar que otros sorteos similares.

Aviso importante: Esta información tiene carácter meramente informativo. Le recomendamos encarecidamente que verifique su boleto a través de los canales oficiales de la ONCE (en el caso de España) o de los organismos correspondientes, ya que son los únicos que proporcionan el escrutinio oficial válido.