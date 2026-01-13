La Bonoloto, uno de los juegos con más tradición en España, ha celebrado una nueva edición este martes. Gestionada por Loterías y Apuestas del Estado, esta lotería destina el 55% de la recaudación a premios. A continuación, detallamos la combinación ganadora de hoy.

Combinación ganadora

Los números premiados en el sorteo de este martes 13 de enero son:

• Números: 19, 24, 26, 35, 37 y 42

• Número Complementario: 25

• Reintegro: 1

Cómo jugar a la Bonoloto

Para aquellos que deseen participar en futuros sorteos, estas son las reglas básicas:

• Elección de números: Se deben seleccionar 6 números entre el 1 y el 49.

• Precio: Cada apuesta tiene un coste de 0,50 €, aunque es obligatorio realizar al menos dos apuestas (1 €) para que el boleto sea válido.

• Modalidades: * Simple: De 1 a 8 apuestas por boleto.

• Múltiple: Permite seleccionar hasta 11 números, aumentando las probabilidades de éxito y el coste de la apuesta.

• Sorteos: Se puede participar de forma diaria o semanal (de lunes a sábado).

Nota informativa: Esta información es meramente orientativa. Para confirmar sus premios, acuda a una administración de lotería autorizada o consulte la web oficial de Loterías y Apuestas del Estado, que es el único organismo con la lista oficial válida.