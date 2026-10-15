SAUCE ONG celebra sus 25 años de trabajo con una gira solidaria que acerca a Málaga y Sevilla la magia de la danza camboyana. La actuación está protagonizada por 33 jóvenes artistas de la Escuela de Baile Clásico y Tradicional de Tahen y forma parte de la gira «Danza, dignidad y encuentro».

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La etapa andaluza de la gira arranca el jueves 15 de octubre en la Caja Blanca de Málaga y continuará el sábado 17 en el Teatro Flamenco de Sevilla. Ambos espacios han sido cedidos de forma gratuita para acoger este espectáculo solidario.

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El día 16 de octubre, los jóvenes camboyanos visitarán el colegio Highlands School Sevilla, donde ofrecerán una muestra del espectáculo y recibirán la bandera española como símbolo de la construcción de un puente cultural entre ambos países.

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La organización, que ha destinado más de 14 millones de euros a Camboya desde su creación, busca con esta gira celebrar su 25 aniversario y agradecer a las personas e instituciones que han apoyado su labor.

Los asistentes al espectáculo también apoyarán un nuevo proyecto en Camboya impulsado por una joven médica española que trabaja en la ONG, el cual busca mejorar el acceso al tratamiento con baclofeno para pacientes con discapacidad.