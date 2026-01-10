La suerte ha vuelto a sonreír a Castilla y León este sábado, 10 de enero de 2026. El Sorteo Extraordinario de Invierno de la Lotería Nacional ha regado de millones la capital segoviana, donde la histórica Administración número 1 ha vendido íntegramente el primer premio.

El número agraciado ha sido el 77.314, dotado con 1,5 millones de euros por serie (150.000 euros al décimo).

Una administración con siglos de historia

El premio se ha despachado en el emblemático establecimiento situado frente a la Casa de los Picos, una administración que data de 1773 y es de las más antiguas de España.

• Vendido en ventanilla: La encargada, Fuencisla Maroto, ha confirmado que se ha vendido aproximadamente la mitad de las series disponibles, todas a través de ventanilla a clientes habituales.

• Un número abonado: El 77.314 es un número que la administración mantiene durante todo el año, lo que garantiza que el dinero se ha quedado mayoritariamente entre los vecinos de Segovia. «Al terminar en 14, es una cifra que gusta mucho a la gente de aquí», ha explicado Maroto.

Del «susto» a la alegría

Fuencisla Maroto ha relatado cómo vivió el momento del sorteo desde su casa, ya que hoy disfrutaba de su día libre:

«Estaba escuchándolo y me decía ‘no puede ser, no puede ser’. Ha sido una alegría tremenda. Podía haber sido la semana pasada en el Niño, pero esta semana también nos viene muy bien».



Reparto de premios

En total, la inyección económica para la ciudad ronda los 7,5 millones de euros, convirtiéndose en uno de los premios más importantes repartidos en la capital en los últimos años. Este sorteo extraordinario de enero sirve de alivio para muchos tras los gastos de las fiestas navideñas.