El primer fin de semana de julio llega con una intensa agenda de toros por televisión, con retransmisiones en directo a través de Canal Sur, Telemadrid, Castilla-La Mancha Media y la plataforma Toros en España Play.

La programación taurina estará marcada por varios focos de interés: la corrida homenaje a Víctor Barrio en la Feria del Ángel de Teruel, el concurso de recortadores nocturno con toros embolados, las novilladas del Circuito de Novilladas de la Comunidad de Madrid y nuevos festejos de promoción en Cádiz y Cuenca.

Sábado 4 de julio: novilladas, rejones y recortadores

La actividad comenzará el sábado 4 de julio con varias retransmisiones repartidas entre Andalucía, Castilla-La Mancha, Madrid y Teruel.

A las 19:00 horas, Canal Sur emitirá desde Villaluenga del Rosario, en Cádiz, un festejo incluido dentro del Fomento de la Cultura Taurina en Andalucía. Se lidiarán erales de Los Millares para los novilleros Gabriel García, Juanmi Vidal, Martín Marengo, Rojas Ramírez, Juan Manuel Viruez y Pablo Galván.

También a las 19:00 horas, Castilla-La Mancha Media conectará con San Lorenzo de la Parrilla, en Cuenca, para ofrecer una nueva cita del V Certamen Internacional Promesas del Rejoneo. En este festejo se lidiarán reses de José Luis Pascual para los rejoneadores Luis Pimienta, Ángel Gómez y Javier Funtaner.

La noche taurina continuará a las 21:30 horas en Telemadrid, que retransmitirá desde Chinchón una novillada del Circuito de Novilladas de la Comunidad de Madrid. El cartel estará compuesto por Sergio Rollón, López Ortega y Juan Pablo Ibarra, con novillos de Fernando Guzmán y San Isidro.

La jornada se cerrará a las 23:30 horas en Toros en España Play con el concurso de recortadores con toros embolados desde Teruel. Se lidiarán toros de Gracia Blasco para los especialistas inscritos.

Domingo 5 de julio: homenaje a Víctor Barrio en Teruel

El gran acontecimiento del domingo será la corrida homenaje a Víctor Barrio, que se celebrará en Teruel dentro de la Feria del Ángel. El festejo podrá verse a las 19:00 horas en Castilla-La Mancha Media.

El cartel estará formado por Sánchez Vara, Morenito de Aranda y Damián Castaño, que lidiarán toros de Los Maños en una tarde de especial carga emocional para la afición taurina.

La jornada del domingo 5 de julio también contará con una nueva retransmisión de Telemadrid a las 21:30 horas desde San Martín de Valdeiglesias, en Madrid. La cadena autonómica ofrecerá otra cita del Circuito de Novilladas de la CAM, con novillos de Victoriano del Río, Montealto y Zacarías Moreno para un cartel todavía pendiente de confirmación.

Programación taurina del fin de semana en televisión

Sábado 4 de julio

19:00 horas — Canal Sur

Villaluenga del Rosario, Cádiz. Fomento de la Cultura Taurina en Andalucía. Erales de Los Millares para Gabriel García, Juanmi Vidal, Martín Marengo, Rojas Ramírez, Juan Manuel Viruez y Pablo Galván.

19:00 horas — Castilla-La Mancha Media

San Lorenzo de la Parrilla, Cuenca. V Certamen Internacional Promesas del Rejoneo. Reses de José Luis Pascual para Luis Pimienta, Ángel Gómez y Javier Funtaner.

21:30 horas — Telemadrid

Chinchón, Madrid. Circuito de Novilladas de la CAM. Novillos de Fernando Guzmán y San Isidro para Sergio Rollón, López Ortega y Juan Pablo Ibarra.

23:30 horas — Toros en España Play

Teruel. Concurso de recortadores con toros embolados. Toros de Gracia Blasco para los especialistas participantes.

Domingo 5 de julio

19:00 horas — Castilla-La Mancha Media

Teruel. Feria del Ángel. Corrida homenaje a Víctor Barrio. Toros de Los Maños para Sánchez Vara, Morenito de Aranda y Damián Castaño.

21:30 horas — Telemadrid

San Martín de Valdeiglesias, Madrid. Circuito de Novilladas de la CAM. Novillos de Victoriano del Río, Montealto y Zacarías Moreno para un cartel por confirmar.

Las autonómicas refuerzan su apuesta por los festejos taurinos

Con esta programación, las televisiones autonómicas vuelven a situarse como una de las principales ventanas para seguir la actualidad taurina. Canal Sur, Telemadrid y CMMedia concentran buena parte de la oferta del fin de semana, mientras que Toros en España Play completa la agenda con una retransmisión nocturna desde Teruel.

El fin de semana del 4 y 5 de julio se presenta así como una cita destacada para los aficionados que quieran saber dónde ver toros este fin de semana, con festejos de promoción, rejoneo, novilladas, recortadores y una corrida homenaje que será uno de los momentos más emotivos de la agenda taurina.