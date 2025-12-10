Un hombre que trató de eludir a la Guardia Civil en la carretera nacional N-352, que conecta Ceuta con la frontera marroquí, ha sido condenado a seis meses de prisión por un delito contra la seguridad vial. El condenado, identificado como N.M.A., emprendió la huida al percatarse de que los agentes pretendían identificarlo, con el objetivo de ocultar que nunca había obtenido el permiso de conducir.

La magistrada del Juzgado de lo Penal número 1 ha impuesto la pena en su grado máximo, aplicando la agravante de reincidencia. El condenado, que acumula 14 antecedentes penales, de los cuales cuatro están relacionados con delitos contra la seguridad vial, deberá ingresar en prisión en un plazo de cinco días, ya que no se le concede la suspensión de la pena debido a su historial.

Una fuga a gran velocidad

Los hechos ocurrieron el pasado mes de julio, cuando la Guardia Civil realizaba un control rutinario en la N-352. Según la sentencia, N.M.A. detuvo inicialmente su vehículo, pero al notar que los agentes iban a identificarlo aceleró bruscamente y huyó a gran velocidad. Incluso un turismo tuvo que frenar para evitar una colisión, aunque finalmente no se ha considerado probado un delito de conducción temeraria.

Los guardias civiles lo identificaron sin dudas, afirmando que ya lo conocían de intervenciones previas. Su testimonio, junto con la declaración del acusado, ha sido clave para dictar la condena.

El acusado alegó que otras personas usan su coche

Durante el juicio, N.M.A. reconoció su historial delictivo y admitió que jamás ha obtenido el carné porque “no sabe leer ni escribir”. Sin embargo, negó que el día de los hechos estuviera conduciendo. Alegó que su vehículo “lo coge mucha gente” y que incluso perdió una llave, sin poder concretar quién lo habría utilizado en ese momento.

El tribunal no dio credibilidad a su versión y declaró acreditado el delito de conducción sin permiso, aunque lo absolvió de la acusación de conducción temeraria por falta de evidencia de un peligro concreto para otros conductores.

Una actitud de “absoluta indiferencia” hacia la ley

La jueza recalca en la resolución que la reincidencia del acusado demuestra “una absoluta indiferencia hacia el ordenamiento jurídico y hacia la seguridad vial”, motivo por el cual se le impone la pena en su extensión más severa.