El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha cuestionado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre la desconexión entre los buenos datos macroeconómicos y la realidad de los ciudadanos. Rufián ha advertido que el «coste de la vida» y la incapacidad de la gente para llegar a fin de mes serán lo que acabe desalojando al PSOE de La Moncloa.

La desconexión entre ‘rankings’ y la calle

Rufián ha comenzado su crítica con una frase contundente: «A la gente no le da». El diputado ha lamentado que el crecimiento económico no se traduzca en una mejora real para los ciudadanos:

«¿De qué sirve un país que va como un tiro si a la gente no le llega? La familia que quiera cenar hoy tres filetes de ternera y cenar tres filetes de salmón, le sale unos 30 o 35 euros.»

El portavoz de ERC ha rechazado la defensa del Gobierno basada en cifras y comparativas: «¿De qué sirven los rankings? La gente no come rankings».

Petición de sacar alimentos y vivienda de la especulación

Ante esta situación, Rufián ha sugerido a Pedro Sánchez que el Ejecutivo debe tomar medidas más valientes y directas:

Vivienda: Ha pedido sacar la vivienda del «mercado especulativo».

Ha solicitado hacer lo mismo con la comida, apuntando a una intervención en la cadena de distribución para abaratar los precios.

Advertencia política

El diputado catalán ha lanzado una seria advertencia al presidente, sugiriendo que la principal amenaza para su Gobierno no son los escándalos políticos, sino la economía familiar.

«No le va a echar la corrupción. Lo que le va a echar de Moncloa va a ser el coste de la vida. Les pido que sean inteligentes porque si no llega Abascal a caballo», ha concluido Rufián, instando al PSOE a actuar para evitar el avance de la ultraderecha.