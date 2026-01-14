El continente africano se paraliza este miércoles 14 de enero para presenciar una final anticipada. Senegal y Egipto, dos de las mayores potencias del fútbol africano, se enfrentan en una semifinal de alto voltaje que reedita la final de 2021. Los «Leones de Teranga» buscan revalidar su dominio, mientras que los «Faraones» quieren recuperar su trono histórico.

Horario y dónde ver el Senegal – Egipto hoy en España

Si quieres seguir este choque de estrellas entre Sadio Mané y Mo Salah, estos son los detalles para la emisión en directo:

Hora: 18:00 (hora peninsular española).

18:00 (hora peninsular española). Televisión: El encuentro se emitirá en directo a través de Movistar Plus+.

Así llega Senegal: Solidez y liderazgo

El conjunto dirigido por Aliou Cissé ha demostrado ser un bloque rocoso y maduro. A pesar de perder a su capitán Kalidou Koulibaly por expulsión en la fase de grupos, Senegal supo gestionar la presión y terminar como líder.

Camino a semis: Sufrieron para eliminar a Malí (1-0) en cuartos de final, apoyándose en la jerarquía de Sadio Mané y la frescura de jóvenes como Lamine Camara y el centrocampista del Rayo Vallecano, Pathé Ciss. Su gran baza es una defensa que apenas concede ocasiones.

Así llega Egipto: El «efecto Salah» y la mística

Los hombres de Hossam Hassan llegan con la moral por las nubes tras dar el mayor golpe del torneo: eliminar a la vigente campeona, Costa de Marfil, en una exhibición de efectividad.

Protagonistas: Mo Salah está firmando un torneo espectacular, habiendo generado ya 5 goles. Junto a él, el delantero Marmoush se ha destapado como el socio perfecto. Egipto confía en su histórico ADN competitivo —son los máximos laureados de la competición— para frenar el despliegue físico de los senegaleses.

Duelo clave: Sadio Mané vs. Mo Salah

Más allá del orden táctico, el partido se presenta como un enfrentamiento individual entre dos leyendas del fútbol mundial. Ambos llegan en momentos decisivos de sus carreras y saben que este partido define quién será el gran favorito para levantar el trofeo el próximo domingo.