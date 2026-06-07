El Mundial de motociclismo afronta su octava cita de la temporada en el circuito húngaro con Marco Bezzecchi consolidado en el liderato frente a Jorge Martín, y con Marc Márquez buscando mejorar su rendimiento tras recibir el apto médico.

El Campeonato del Mundo de Motociclismo prosigue su calendario oficial con la disputa del Gran Premio de Hungría 2026, que se celebra desde el viernes 5 hasta el domingo 7 de junio en el Balaton Park Circuit. Esta prueba constituye la octava fecha puntuable de la temporada y se presenta como una cita estratégica para el desarrollo de las clasificaciones generales en sus distintas categorías, especialmente en MotoGP, donde las distancias en la zona alta de la tabla se han reducido tras los últimos resultados acontecidos en el campeonato.

La competición en territorio húngaro estará marcada por las novedades en el apartado médico de varios de los pilotos de la parrilla. El corredor español Álex Márquez es baja confirmada para este fin de semana de carreras como consecuencia de la importante caída que sufrió durante la celebración del Gran Premio de Catalunya. Por el contrario, su hermano y compañero de categoría, Marc Márquez, intentará realizar el mejor papel posible en el complejo trazado de Balaton Park tras haber recibido previamente el ‘apto’ de los servicios médicos para competir en el pasado Gran Premio de Mugello. El piloto de Cervera completó la carrera en Italia en la séptima posición y afronta estas jornadas con el objetivo de progresar y mejorar sus registros en una temporada que ha calificado de aciaga en su arranque, ya que actualmente ocupa la octava posición de la clasificación con 71 puntos y no ha logrado sumar ninguna victoria ni podio.

Bezzecchi y Martín lideran la pugna por el campeonato

En el plano estrictamente deportivo, el Gran Premio de Hungría 2026 recibe como líder destacado a Marco Bezzecchi. El piloto llega lanzado a esta octava cita tras haberse proclamado campeón en el circuito de Mugello, un resultado que ha reforzado de manera directa su primera posición en la clasificación mundial de pilotos. El corredor de la fábrica Aprilia acumula una tarjeta estadística de cuatro victorias y siete podios en las primeras siete pruebas del año, lo que le permite comandar la tabla con un total de 173 puntos.

A una distancia de 17 puntos en la clasificación general se sitúa su compañero en la estructura de Aprilia, el piloto español Jorge Martín. El deportista madrileño, que persigue la consecución de su segundo título mundial en la categoría de MotoGP, cuenta con 156 puntos en su casillero particular gracias a un balance que incluye un triunfo y cuatro podios en lo que va de curso. La tercera plaza provisional del Mundial de pilotos la ocupa Fabio Di Giannantonio, quien consiguió dar un paso adelante significativo en la puntuación global al lograr su primera victoria de la temporada en el pasado Gran Premio de Catalunya, disputado en el circuito de Montmeló, donde sumó 25 puntos determinantes para la clasificación general.

Horarios de las carreras del domingo en el Balaton Park Circuit

La actividad en la jornada dominical del 7 de junio se concentrará en las carreras oficiales de las tres categorías del campeonato del mundo, que se disputarán de acuerdo con el siguiente cronograma:

Moto3 : La carrera está programada a un total de 20 vueltas y comenzará a las 11:00 horas.

: La carrera está programada a un total de 20 vueltas y comenzará a las 11:00 horas. Moto2 : El inicio de la prueba, estipulada a 22 vueltas, tendrá lugar a las 12:15 horas.

: El inicio de la prueba, estipulada a 22 vueltas, tendrá lugar a las 12:15 horas. MotoGP: La carrera de la categoría reina constará de 27 vueltas al circuito y arrancará a las 14:00 horas.

Canales de televisión y dónde ver el Gran Premio de Hungría en directo

Todas las sesiones y las carreras correspondientes al fin de semana del Gran Premio de Hungría 2026 se podrán seguir en directo por televisión en España a través del canal especializado DAZN MotoGP (dial M70 o O105), integrado dentro de la oferta de la plataforma de pago DAZN. Asimismo, la retransmisión oficial y el seguimiento de la octava cita del calendario del Mundial de motociclismo estará disponible de forma online y bajo demanda mediante la plataforma oficial del campeonato, el MotoGP Videopass.