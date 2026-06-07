El delantero Aymen Hussein, figura clave de la selección iraquí, fue interrogado durante casi siete horas en el aeropuerto O’Hare de Chicago tras aterrizar con su delegación para disputar el Mundial 2026. El episodio generó malestar en Irak y en medios árabes, que denunciaron el trato recibido por el futbolista.

La llegada de la selección de Irak a Estados Unidos para participar en la Copa del Mundo 2026 estuvo marcada por un momento de tensión. Aymen Hussein, principal referente ofensivo del equipo y autor del gol que selló la histórica clasificación iraquí al torneo, fue separado del resto de la delegación al arribar al Aeropuerto Internacional O’Hare de Chicago.

Según informó un responsable deportivo iraquí citado por Reuters, el delantero permaneció retenido e interrogado durante casi siete horas antes de recibir autorización para entrar en territorio estadounidense. Durante el procedimiento, también habría sido revisado su teléfono móvil. Las autoridades estadounidenses no ofrecieron comentarios inmediatos sobre el caso.

El incidente provocó indignación en la prensa árabe, donde algunos medios describieron el trato hacia Hussein como si se tratara de “un terrorista”. De acuerdo con esas versiones, la situación pudo haberse originado por una confusión de identidad con otro ciudadano iraquí.

Mientras el futbolista permanecía retenido, miembros de la delegación iraquí intentaron gestionar su liberación, aunque finalmente el grupo tuvo que trasladarse a su alojamiento sin él. Hussein fue liberado horas después, pero el episodio dejó preocupación dentro del entorno de la selección.

El caso tuvo además otro capítulo delicado: el fotógrafo del equipo, Talal Salah, también fue retenido durante más de diez horas y finalmente no recibió permiso para ingresar a Estados Unidos, según el mismo reporte.

Hussein, de 30 años, es considerado un héroe deportivo en Irak. Su gol en el repechaje frente a Bolivia permitió que la selección regresara a una Copa del Mundo después de cuatro décadas de ausencia, desde su última participación en México 1986.

La historia personal del delantero añade un fuerte contraste al episodio vivido en Chicago. Su padre, militar iraquí, fue asesinado por Al Qaeda en 2008, mientras que su hermano fue secuestrado por el Estado Islámico años después y continúa desaparecido, de acuerdo con reportes biográficos sobre el jugador.

Irak continuará su preparación mundialista con un amistoso frente a Venezuela antes de iniciar su participación en el torneo. En la fase de grupos, el combinado iraquí debutará contra Noruega y también enfrentará a Francia y Senegal.