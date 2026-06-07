El combinado africano mide sus fuerzas ante el conjunto nórdico en un encuentro de preparación que se disputará el domingo 7 de junio de 2026 y que se podrá seguir en directo en España a través de Movistar+

El fútbol de selecciones nacionales ofrece un nuevo compromiso de carácter amistoso internacional entre los combinados de Marruecos y Noruega. Este enfrentamiento se presenta como una oportunidad para que ambas federaciones continúen con la puesta a punto de sus respectivos proyectos deportivos, permitiendo a los cuerpos técnicos medir fuerzas y ajustar los detalles tácticos necesarios antes de afrontar los nuevos desafíos oficiales programadas para el resto del año.

La selección de Marruecos afronta este duelo con el objetivo de dar continuidad a su preparación para los próximos compromisos internacionales. El conjunto magrebí acude a la cita tras consolidarse como una de las principales referencias del fútbol en el continente africano. Por su parte, la selección de Noruega busca seguir creciendo sobre el terreno de juego apoyada en una generación de futbolistas que cuenta en sus filas con algunos de los nombres más destacados del panorama europeo actual.

Horario del partido entre Marruecos y Noruega en España

El encuentro amistoso internacional entre Marruecos y Noruega se celebrará el próximo domingo 7 de junio de 2026. Atendiendo a las franjas horarias y a los diferentes husos geográficos del territorio español, el inicio de la retransmisión en directo del partido se fija en los siguientes horarios oficiales:

Península (Madrid, UTC +2) : 21:00 horas

: 21:00 horas Islas Canarias (UTC +1): 20:00 horas

Dónde ver el partido amistoso en directo y ‘online’

Los aficionados que deseen seguir el desarrollo del encuentro en directo desde España dispondrán de cobertura televisiva específica. La emisión íntegra del partido de fútbol entre las selecciones de Marruecos y Noruega se retransmitirá en vivo por televisión a través de la plataforma de pago Movistar+.

La operadora de telecomunicaciones ofrecerá la señal del evento tanto en sus canales habituales de televisión como a través de su servicio de transmisión ‘online’ y soportes digitales en directo.