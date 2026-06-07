Florentino Pérez cerró este sábado su campaña a la presidencia del Real Madrid con fuertes críticas contra Enrique Riquelme, a quien acusó de utilizar los símbolos del club para generar polémica y desprestigiar a la entidad ante sus socios.

El candidato a la presidencia del Real Madrid, Florentino Pérez, puso fin este sábado a su campaña electoral con un discurso marcado por duros señalamientos contra su rival, Enrique Riquelme, en la víspera de las elecciones del club blanco.

Durante su intervención, Pérez afirmó que la camiseta y los símbolos del Real Madrid no deben ser utilizados, según sus palabras, para difundir mentiras ni para avergonzar a los socios. En ese sentido, comparó la actual situación con etapas pasadas del club que, aseguró, el madridismo no quiere volver a vivir.

El dirigente madridista inició su discurso agradeciendo el respaldo recibido durante la campaña y defendió la importancia de preservar los valores históricos del Real Madrid. También destacó que el club debe seguir perteneciendo a sus socios y recordó los esfuerzos económicos que, según dijo, realizó en el pasado para garantizar la estabilidad de la institución.

Pérez insistió en que su proyecto está centrado en proteger la soberanía de los socios, la transparencia y el modelo de propiedad del club. Además, criticó a miembros de la candidatura rival por sus vínculos con antiguas directivas, especialmente con la etapa de Ramón Calderón.

Uno de los momentos más duros de su discurso llegó cuando acusó a Riquelme de no tener escrúpulos y de utilizar la camiseta del Real Madrid para provocar una situación vergonzosa. Pérez hizo referencia a un supuesto episodio televisivo relacionado con un jugador del Manchester City, que, según explicó, fue desmentido por el entorno del futbolista y por el propio club inglés.

También cuestionó los anuncios realizados por la candidatura rival sobre posibles entrenadores y fichajes, asegurando que sus propuestas no tienen consistencia. Frente a ello, Pérez defendió su trayectoria al frente del Real Madrid, recordando los 66 títulos conseguidos bajo su presidencia, entre ellos siete Copas de Europa de fútbol y tres de baloncesto.

El candidato también aseguró que seguirá trabajando para que el madridismo mantenga la ilusión y para que el club continúe incorporando a grandes futbolistas. Asimismo, defendió que su gestión ha estado guiada por el respeto al escudo, la historia y los símbolos de la entidad.

En el tramo final de su discurso, Pérez anunció que prestará especial atención a los socios no abonados y prometió continuar la lucha contra la reventa de entradas, con el objetivo de que los abonos recuperados puedan llegar a quienes llevan años esperando.

Finalmente, pidió a los socios que acudan a votar para defender el futuro del Real Madrid y reiteró que la entidad debe seguir siendo propiedad de sus socios, tanto en lo sentimental como en lo económico.