La AD Ceuta oficializó este martes la incorporación de José Campaña (Sevilla, 1993) como segunda incorporación del mercado invernal. El centrocampista sevillano firma hasta final de temporada y llega para cubrir la baja de Rubén Díez, quien estará varias semanas fuera por una lesión de isquiotibiales.

José Juan Romero, técnico del Ceuta, contaba con un recambio de garantías para el mediocampo, y la experiencia y calidad de Campaña encajan a la perfección. Formado en la cantera del Sevilla FC, el jugador ha desarrollado una amplia trayectoria en ligas de primer nivel, pasando por equipos como Crystal Palace, Oporto, Nuremberg, Levante, Sampdoria y UD Las Palmas.

Campaña ocupará la ficha profesional dejada por Samu Obeng, recientemente traspasado al Albacete, y se unirá a Marc Domènech, quien actualmente ocupa ficha de filial. Con su llegada, el Ceuta busca reforzar su plantilla en la zona ancha y mantener la competitividad hasta final de temporada.

El mediocentro sevillano es conocido por su criterio en el juego, su excelente golpeo de balón y su capacidad para marcar diferencias en el campo. Internacional en todas las categorías con España, Campaña conquistó dos Eurocopas Sub-19 y debutó con la selección absoluta bajo las órdenes de Luis Enrique Martínez, siendo jugador del Levante.

El jugador llega en óptimas condiciones físicas y mentales, dispuesto a aportar experiencia y calidad al Ceuta y a dar alegrías a la afición caballa en lo que resta de temporada.