La Copa de África 2025 vive hoy uno de sus momentos más esperados. La selección anfitriona, Marruecos, se juega el pase a la gran final ante la siempre poderosa Nigeria. El Estadio Príncipe Moulay Abdellah de Rabat será una olla a presión con 70.000 gargantas apoyando a los «Leones del Atlas» en su sueño por conquistar un título que se les resiste desde 1976.

Horario y dónde ver el Marruecos – Nigeria hoy en España

Si quieres seguir este duelo de titanes africanos, estos son los detalles de la retransmisión exclusiva en nuestro país:

Hora: 21:00 (hora peninsular española).

21:00 (hora peninsular española). Televisión: El encuentro se emite en exclusiva a través de Movistar Plus+ . Podrás sintonizarlo en el canal principal Movistar Plus+ (Dial 7) y también en M+ Liga de Campeones (Dial 60) .

El encuentro se emite en exclusiva a través de . Podrás sintonizarlo en el canal principal y también en . Streaming y Online: El partido solo está disponible online a través de la App o web de Movistar Plus+. Cabe destacar que, aunque el canal Liga de Campeones está en Orange TV, la Copa África no se puede ver en Orange por falta de acuerdos de emisión.

Marruecos: El anfitrión contra la historia

El equipo dirigido por Walid Regragui tiene la presión y la ventaja de jugar en casa. Pese a haber perdido por lesión a una de sus piezas clave, el centrocampista del Girona Azzedine Ounahi, Marruecos ha demostrado una solidez imbatible en Rabat.

El objetivo: Llegar a la final del domingo 18 de enero. Si ganan hoy, se quedarán en la capital; si pierden, deberán viajar a Casablanca para disputar el tercer y cuarto puesto el sábado 17.

Nigeria: El arsenal ofensivo de las «Súper Águilas»

Nigeria llega a esta semifinal con el cartel de favorito histórico, buscando su cuarto trofeo continental. Su gran baza reside en una delantera que asusta a cualquier defensa de Europa:

Estrellas a seguir: El talento de Victor Osimhen y el olfato goleador de Ademola Lookman son las principales amenazas para el cuadro marroquí. Las «Súper Águilas» confían en su potencia física y pegada para silenciar el estadio nacional de Marruecos.

Datos clave del encuentro