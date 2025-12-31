El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, ha afirmado que tras los recientes cambios políticos en Estados Unidos, la Unión Europea (UE) y los países europeos se han convertido en los “principales obstáculos para la paz”. Sus declaraciones agravan la tensión diplomática y reavivan el debate internacional sobre el papel de Occidente en el conflicto con Ucrania.



En una entrevista difundida recientemente, Lavrov ha reiterado la posición de Moscú de que Rusia no planea atacar Europa ni a los países de la OTAN, aunque ha advertido que cualquier nueva agresión occidental podría encontrarse con una respuesta “decisiva”.

El canciller ruso ha acusado a Europa y a la UE de entorpecer los esfuerzos de paz envueltos en negociaciones internacionales. Según Lavrov, el apoyo continuado de países europeos a Ucrania —en forma de armas, financiación y respaldo político— es la razón por la que un acuerdo de paz ha resultado imposible hasta ahora.

Desde Moscú se sostiene que la actual administración estadounidense ha modificado sus prioridades, lo que, en opinión de Lavrov, debería abrir la puerta a un plan de paz más realista. Sin embargo, Europa habría bloqueado ese camino, transformándose en otro actor del conflicto en lugar de actuar como mediador imparcial.

Estas declaraciones coinciden con un contexto de estancamiento diplomático: recientes intentos de mediación han fracasado, y las negociaciones directas entre Rusia y Ucrania permanecen congeladas. Lavrov ha insistido en que cualquier acuerdo debe reconocer las “realidades sobre el terreno”, un eufemismo recurrente para referirse a la ocupación rusa de territorios ucranianos.

Por otro lado, representantes ucranianos y aliados occidentales rechazan estas acusaciones. Aseguran que la UE y la OTAN sólo han respondido a la agresión rusa con apoyo defensivo y diplomático, y que son precisamente las continuas ofensivas militares de Rusia las que impiden cualquier avance hacia la paz.

Qué consecuencias puede tener esta acusación de Moscú

Tensión diplomática: Las acusaciones pueden endurecer posiciones en Europa y ralentizar aún más los intentos de mediación.

Justificación política interna: Rusia puede usar estas declaraciones para fortalecer su narrativa interna sobre la “amenaza occidental” y legitimar su política exterior.

Dificultad añadida para la paz: Al culpar a Europa, Rusia refuerza su posición: exige reconocimiento de conquistas territoriales como condición indispensable para negociar.

Presión sobre los aliados de Ucrania: Las críticas de Moscú pueden influir en la opinión pública y generar dudas sobre el apoyo prolongado al país agredido.



Las declaraciones de Lavrov son otra señal de que el conflicto en Ucrania no se resuelve únicamente en el frente militar, sino también en el terreno diplomático y mediático. Al apuntar directamente a Europa como obstáculo para la paz, Rusia busca redefinir la narrativa internacional y reclamar un protagonismo renovado en cualquier negociación. Pero mientras Occidente mantenga su apoyo a Ucrania, el camino hacia un alto al fuego —y cualquier solución duradera— parece más lejano que nunca.