*La Policía señala al empresario Julio Martinez Martinez como presunto “testaferro” de José Luis Rodríguez Zapatero tras desvelarse una compleja red de sociedades y negocios vinculados al rescate de Plus Ultra —una aerolínea beneficiada con 53 millones de euros en ayudas públicas— y a inversiones en Latinoamérica, lo que reaviva el escándalo y abre dudas sobre posibles comisiones y blanqueo. *



Según las diligencias de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), Julio Martínez ha sido identificado como testaferro del expresidente del Gobierno tras investigar las ramificaciones del rescate de Plus Ultra en 2021. Fuentes policiales aseguran que existe una red de sociedades vinculadas a Martínez que operan en España, Panamá, Suiza y Francia, muchas de ellas sin actividad real, utilizadas presuntamente para desviar fondos y realizar operaciones de blanqueo.

En marzo de 2021, poco después de que el Gobierno autorizara una inyección de 53 millones de euros a Plus Ultra mediante la Sociedad Estaral de Participaciones Industriales (SEPI), Martínez cambió el objeto social de su empresa inmobiliaria “Rentas Litoral S.L.” y la transformó en “Voli Analítica S.L.”, orientándola a la intermediación en transporte aéreo de pasajeros y mercancías —es decir, se convirtió en bróker aéreo sin apenas estructura, empleados o actividad real.

Los investigadores han detectado transferencias sospechosas desde Plus Ultra a Voli Analítica y otras sociedades de Martínez, lo que sugiere que parte del rescate público podría haberse utilizado para favorecer a empresas vinculadas al presunto testaferro, en lugar de garantizar la viabilidad de la aerolínea. Parte de esos fondos habrían sido desviados al extranjero mediante estructuras societarias opacas.

Además, la empresa creada por Martínez para albergar estos negocios registró su sede en una urbanización de Vera (Almería) donde Zapatero poseía un chalet, aunque en los registros mercantiles se omitió información relevante de la dirección, lo que complicó inicialmente la trazabilidad de la relación.

Qué investigaciones están en marcha

La UDEF investiga delitos de blanqueo de capitales, apropiación indebida, fraude fiscal y pertenencia a organización criminal.

Analizan los flujos de dinero entre Plus Ultra y sociedades vinculadas a Martínez, y examinan si existieron comisiones encubiertas por la mediación del expresidente.

Se rastrea la relación personal y societaria con personas cercanas a Zapatero, así como movimientos patrimoniales y activos como inmuebles, sociedades “dormidas” o testaferros.

Por qué es relevante este caso

Pone en entredicho la transparencia de los rescates públicos y el uso de fondos públicos en aerolíneas.

Señala un posible uso de influencias políticas para favorecer negocios privados —algo que afecta directamente a la credibilidad institucional.

Evidencia cómo las redes societarias complicadas y las empresas pantalla pueden servir para ocultar movimientos de dinero y evadir controles.

Supone un riesgo reputacional para figuras políticas relevantes y plantea preguntas sobre la rendición de cuentas.



La designación de Julio Martínez como presunto testaferro de Zapatero reaviva el caso Plus Ultra con acusaciones de corrupción, blanqueo y manipulación societaria. A falta de una condena —y mientras las investigaciones siguen abiertas—, el escándalo ya compromete la transparencia del rescate, el uso del dinero público y la integridad de quienes han ocupado el poder. El desenlace judicial marcará no solo el rumbo del caso, sino también la credibilidad de la política española en materia de ética y responsabilidad pública.