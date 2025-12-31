Investigadores en la provincia de Hunan (China) han hallado en la mina de Wangu un yacimiento de oro con más de 40 vetas y reservas estimadas que podrían superar 1.000 toneladas, lo que lo convierte en el mayor depósito de oro conocido hasta la fecha, con un valor aproximado de 83.000 millones de euros.



Las primeras exploraciones en Pingjiang detectaron concentraciones de hasta 138 gramos de oro por tonelada de mineral, frente a los 8–10 gramos por tonelada que suelen considerarse rentables en explotaciones convencionales.

Hasta ahora, la Oficina Geológica de Hunan confirma unas 300 toneladas de oro localizadas a 2.000 metros de profundidad; pero los técnicos estiman que, tras continuar con los sondeos, las reservas podrían ascender a más de 1.000 toneladas.

Este hallazgo podría redefinir el mercado mundial del oro: sería suficiente para abastecer la oferta global muchos años y reforzaría la posición de China como gran potencia minera, con un impacto económico, político y geoestratégico de enorme magnitud.

Qué implica este descubrimiento

Récord mundial: el depósito supera a todas las minas conocidas hasta ahora.

Alta calidad del mineral, con concentraciones muy superiores a la norma.

Valor económico colosal: 83.000 millones de euros en reservas estimadas.

Refuerzo del liderazgo chino en producción aurífera global.

Potencial impacto en mercados internacionales de metales preciosos, inflación del oro, economía global y geopolitica.



El descubrimiento de esta super-mina en Hunan podría cambiar las reglas del juego en el mercado mundial del oro. Si las estimaciones se confirman, estamos ante un hallazgo histórico que ofrece riqueza, poder y ventaja geopolítica a China. Pero también plantea nuevas preguntas: sobre la sostenibilidad de la minería, la gestión responsable de los recursos naturales y las consecuencias económicas globales.