Casi una veintena de operarios y maquinaria pesada trabajan en la retirada masiva de residuos y el saneamiento de la zona, que será perimetrada para evitar nuevas ocupaciones.

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CEUTA — La empresa municipal de limpieza, Servilimpce, ha puesto en marcha un dispositivo especial de choque para restituir la salubridad en la playa de Benítez tras el desalojo ejecutado por la Policía Nacional. Cerca de una veintena de operarios, apoyados por tractores y camiones cuba, se han desplegado en el extremo del litoral próximo a la Desalinizadora para retirar las toneladas de basura acumuladas durante el último mes y acometer la desinfección integral de la arena.

Las labores de limpieza se centran en eliminar un foco de insalubridad crítico donde pernoctaban entre 300 y 400 personas. Para garantizar que la intervención de Servilimpce sea definitiva y no se reproduzcan las reocupaciones de operativos anteriores, la Policía Nacional procederá al vallado y perimetración del sector.

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La actuación responde a razones de seguridad urgente, tras detectarse mediante drones con cámaras térmicas que varias personas pernoctaban en el interior del aliviadero de la presa adyacente, un conducto que ha comenzado a recibir caudal tras las primeras lluvias de la temporada. Mientras los equipos de limpieza devuelven la playa a su estado original, los ocupantes evacuados están siendo filiados en el CATE para su posterior traslado al dispositivo de Loma Colmenar o gestionando su retorno voluntario a Marruecos.