Las pensiones por incapacidad permanente en España experimentarán un aumento del 2,7 % a partir del próximo 1 de enero, como parte de la actualización anual de las prestaciones contributivas ajustadas al IPC. Este incremento beneficiará a quienes reciben pensiones por incapacidad total, absoluta, parcial o gran invalidez, elevando la cuantía media entre 30 y 50 euros mensuales.

Detalles del aumento

La pensión media por incapacidad permanente, que en 2025 rondaba los 1.211 euros mensuales, pasará a situarse aproximadamente en 1.244 euros al mes. La subida se aplicará a todas las modalidades de prestación: incapacidad permanente parcial, total para la profesión habitual, absoluta para cualquier trabajo y gran invalidez.

El incremento se aplicará automáticamente desde el 1 de enero de 2026 y también beneficiará al resto de pensiones contributivas, incluyendo jubilación, viudedad, orfandad y aquellas en favor de familiares.

Motivo del ajuste

El aumento se enmarca dentro del mecanismo de revalorización de las pensiones, que vincula las prestaciones al Índice de Precios al Consumo (IPC) medio interanual. La inflación acumulada durante 2025 permitirá aplicar este ajuste en todas las pensiones contributivas a partir del inicio del próximo año.

Con esta subida, los beneficiarios de pensiones por incapacidad podrán afrontar el inicio de 2026 con un incremento real de su prestación, destinado a compensar la evolución de los precios y mantener el poder adquisitivo de los perceptores.

Tipos de pensión y cuantías

La Seguridad Social aclara que la cuantía de la pensión depende del tipo de incapacidad permanente:

Incapacidad permanente parcial: los beneficiarios recibirán una indemnización a tanto alzado.

Incapacidad permanente total: se percibe el 55 % de la base reguladora, que puede ampliarse un 20 % a partir de los 55 años si el beneficiario está desempleado.

Incapacidad absoluta: la pensión cubre el 100 % de la base reguladora.

Gran invalidez: además del 100 % de la base reguladora, se añade un suplemento extra debido a que el beneficiario requiere asistencia de otra persona para sus actividades diarias.

Esta actualización permite mantener el poder adquisitivo de los pensionistas y adaptarse a la inflación acumulada en 2025.

Subida del resto de pensiones contributivas

La revalorización no afecta solo a las pensiones por incapacidad. Todas las pensiones contributivas se incrementarán un 2,7 % en 2026. La Seguridad Social estima que, para las personas con la pensión media de jubilación, esto supondrá aproximadamente 572 euros adicionales al año, mientras que el aumento medio de las pensiones del sistema será de 498 euros anuales.

Pensión media de jubilación: de 1.511,5 euros a 1.552,32 euros, un aumento medio de 40 euros al mes.

Pensión máxima del sistema: subirá 0,115 puntos porcentuales sobre el aumento general, alcanzando los 3.356 euros mensuales, cerca de 47.000 euros brutos al año.

Cuadro de pensiones con la subida del 2,7 %

Pensión media del sistema: 1.316,7 euros → 1.352,24 euros

Pensión media de jubilación: 1.511,5 euros → 1.552,32 euros

Pensión de viudedad: 937,18 euros → 962,48 euros

Pensión de orfandad: 527,02 euros → 541,25 euros

Pensión en favor de familiares: 784,25 euros → 805,42 euros

Pensión máxima: 3.267,60 euros → 3.356 euros

La actualización de las pensiones se hará oficial el próximo 12 de diciembre y será aprobada en el último Consejo de Ministros del año, garantizando así que los pensionistas inicien 2026 con un incremento en sus prestaciones que compense, en parte, la inflación y los gastos cotidianos.

