Con la llegada del frío, muchas viviendas en España ya tienen la calefacción en marcha. Ajustar correctamente la temperatura y optimizar el uso del sistema es clave para mantener el hogar cálido sin disparar la factura.

Temperatura aconsejada para ahorrar

Durante el día, cuando se está activo en casa, la temperatura ideal se sitúa entre 19 °C y 21 °C, ofreciendo confort suficiente y evitando un consumo innecesario.

Por la noche, o mientras se duerme, se recomienda reducir la calefacción hasta aproximadamente 15–17 °C, ya que el cuerpo genera calor propio durante el sueño y no se necesita mantener la temperatura diurna.

Mantener la temperatura dentro de estos rangos puede reducir notablemente el gasto energético respecto a casas donde se sube la calefacción por encima de lo necesario.

Buenas prácticas para ahorrar energía

Aprovechar las horas de sol natural: abrir las cortinas durante el día ayuda a calentar el interior con luz solar, reduciendo la necesidad de calefacción.

Evitar mantener la calefacción encendida cuando no se está en casa o durante muchas horas dormido. Bajar o apagar la calefacción en esos momentos representa un ahorro importante.

Ajustar la calefacción según el uso real de cada estancia; no todas requieren la misma temperatura.

Sistemas más eficientes y opciones de calefacción

Para quienes quieren reducir aún más el gasto, existen sistemas alternativos más eficientes:

La calefacción mediante biomasa (estufas de pellets u otros combustibles orgánicos) suele ser más económica que los sistemas tradicionales de gas o electricidad.

La aerotermia es otra opción eficiente; aunque requiere mayor inversión inicial, reduce considerablemente el coste energético a largo plazo.

Este invierno, el ahorro en calefacción se logra simplemente ajustando la temperatura de forma inteligente: mantener la vivienda entre 19 °C y 21 °C durante el día, reducirla por la noche, apagarla cuando no se está en casa y aprovechar el sol natural. Optar por sistemas más eficientes como la biomasa o la aerotermia incrementa aún más el ahorro, sin renunciar al confort.

