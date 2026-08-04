Martes 4 de agosto de 2026, 16:30: en Valle Salvaje Luisa encuentra un indicio clave que acerca la verdad sobre las parteras y la identidad del hijo de Adriana.

Qué pasará hoy en Valle Salvaje

Según el avance difundido, el misterio de los bebés entra en un punto decisivo. Luisa da con un elemento relacionado con el bebé y la relación entre ella y Bárbara gana en cercanía; esa alianza impulsa la investigación sobre quién es realmente el hijo de Adriana y el papel de las parteras.

El hallazgo tiene impacto directo en la Casa Grande: las revelaciones tensionan el poder y afectan las decisiones de quienes mandan. La trama también señala consecuencias para el duque Rafael, que afronta una decisión de gran calado respecto a Rosalía.

Enriqueta mantiene su línea de presión para que la información cuadre en su beneficio, y la forma en que se gestione lo descubierto puede abrir nuevas heridas para Leonor y Rosalía.

En el capítulo 457 del lunes 3 de agosto se ve cómo Hernando advierte a Enriqueta que no cruce ciertos límites y Manuela organiza un encuentro con Braulio que recupera complicidad. En la Casa Pequeña, un gesto de Pedrito deja a Pepa devastada, un detonante que mantiene el drama en escalada.

Dónde y cuándo ver Valle Salvaje

Valle Salvaje se emite en La 1 / TVE a las 16:30, de lunes a martes (emisión diaria en TDT según programación). Hoy, martes 4 de agosto de 2026, la trama avanza hacia la verdad sobre las parteras y la decisión que marca el rumbo de Rafael con Rosalía.

La Casa Grande y la Casa Pequeña vuelven a cruzarse en lo emocional: el misterio de los bebés parece dispuesto a dejar de ser rumor.