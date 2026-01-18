Tras una ronda de octavos que ha dejado sorpresas históricas, la Copa del Rey encara su recta final. Los ocho equipos supervivientes conocerán su destino en el sorteo de cuartos de final que se celebra este lunes 19 de enero de 2026 en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

Con el Real Madrid eliminado, el FC Barcelona se postula como el gran favorito, aunque todas las miradas están puestas en el Albacete, el único equipo de Segunda División que sigue en pie tras su gesta ante los blancos.

Horario: ¿A qué hora es el sorteo de Copa?

El evento tendrá lugar en el salón Luis Aragonés de Las Rozas:

• Fecha: Lunes 19 de enero de 2026.

• Hora: 13:00 horas (hora peninsular española).

### Dónde ver el sorteo en directo: TV y Online

El sorteo se podrá seguir de forma gratuita y en abierto, además de por plataformas de pago:

• Televisión (Gratis): Teledeporte (RTVE) ofrecerá el sorteo en directo para toda España.

• Televisión (Pago): Movistar+ Plus también retransmitirá el evento para sus suscriptores.

• Streaming y Online: Se podrá ver en vivo a través de RTVE Play, la aplicación de Movistar+ y, de forma gratuita, en el canal de YouTube de la RFEF.

Los equipos clasificados: Los 8 protagonistas

Siete equipos de Primera División y un «matagigantes» de Segunda conforman el cuadro de cuartos:

• Primera División: FC Barcelona, Atlético de Madrid, Athletic Club, Real Sociedad, Real Betis, Deportivo Alavés y Valencia CF.

• Segunda División: Albacete Balompié.

Formato del sorteo: ¿Cómo funcionan los bombos?

Aunque el sorteo es casi puro, mantiene un último condicionante por la presencia del Albacete:

1. El factor Albacete: Al ser el único equipo de menor categoría, el Albacete saldrá primero y se enfrentará obligatoriamente a uno de los equipos de Primera. Además, la eliminatoria se jugará en el Estadio Carlos Belmonte (campo del Albacete).

2. Resto de cruces: Una vez emparejado el equipo manchego, el resto de los enfrentamientos entre equipos de Primera se decidirán por sorteo puro. El equipo cuya bola salga primero ejercerá como local.

3. Última ronda a partido único: Los cuartos de final son la última fase que se disputa a partido único antes de las semifinales a doble partido.

Fechas de los partidos

Las eliminatorias de cuartos de final se disputarán entre el martes 3 y el jueves 5 de febrero de 2026.