La ONCE ha celebrado este domingo 18 de enero de 2026 sus sorteos habituales, dejando miles de premios repartidos por toda España. A continuación, repasamos los resultados del Sueldazo de Fin de Semana y del Super ONCE.



Sueldazo de Fin de Semana – Resultado de hoy

El sorteo del Sueldazo de la ONCE ya tiene número y serie ganadores:

Número premiado: 08146

Serie: 027

Este cupón está dotado con un premio de 300.000 euros al contado más 5.000 euros al mes durante 20 años.

Premios adicionales del Sueldazo

Además del premio principal, también han resultado agraciados los siguientes números y series, cada uno con premios de 2.000 euros al mes durante 10 años:

54778 · Serie 012

44189 · Serie 041

85945 · Serie 009

67084 · Serie 006

🔵 Super ONCE – Resultado de hoy

La ONCE también ha publicado la combinación ganadora del Super ONCE, correspondiente al sorteo celebrado esta noche:

Combinación ganadora:

04, 08, 09, 15, 16, 24, 33, 34, 37, 45, 47, 49, 50, 54, 59, 64, 70, 78, 82, 83

Información para el ganador

• Cobro de premios: Los premios pueden cobrarse en los centros de la ONCE, en entidades bancarias autorizadas o a través de la web oficial si el cupón fue adquirido online.

• Caducidad: Los premios deben reclamarse en un plazo máximo de 30 días naturales.

• Próximo sorteo: Mañana lunes habrá nuevos sorteos de la ONCE, incluyendo Cupón Diario, Triplex y Super ONCE.

Aviso: Esta información es meramente informativa. La única lista oficial y válida es la que proporciona la ONCE