Hoy se ha celebrado un nuevo sorteo del Loterías y Apuestas del Estado Gordo de la Primitiva, uno de los juegos semanales más populares de la lotería española. El sorteo ha repartido premios valorados en varios millones de euros.



Combinación ganadora

La combinación ganadora del sorteo de hoy es la siguiente:

Números premiados: 05, 33, 34, 40 y 45

Número clave (Reintegro): 02

Este número clave también funciona como reintegro, lo que permite recuperar el importe de la apuesta en determinadas categorías de premio.

Cómo funciona el sorteo

El Gordo de la Primitiva es un sorteo semanal que se celebra todos los domingos a las 21:30 h en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado en Madrid. Consiste en seleccionar 5 números entre el 1 y el 54, más un número clave del 0 al 9.

Información para el ganador

• Cobro de premios: Los premios pueden cobrarse en administraciones de loterías, en entidades bancarias autorizadas o online si la apuesta fue validada por internet.

• Caducidad: El plazo para reclamar cualquier premio es de 90 días naturales desde la celebración del sorteo.

• Impuestos: Los premios están sujetos a retención fiscal según la normativa vigente en España.

Aviso: Esta información es meramente informativa. La única lista oficial y válida es la que publica Loterías y Apuestas del Estado.