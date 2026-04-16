El número 021, «Francia», protagoniza el sorteo solidario de hoy

La Cruz Roja de Ceuta ha celebrado este jueves 16 de abril de 2026 una nueva edición de su tradicional sorteo diario. Esta cita, que forma parte de la vida cotidiana de la ciudad autónoma, continúa siendo el motor que permite financiar proyectos de ayuda inmediata, asistencia social y servicios preventivos en beneficio de todos los ceutíes.

En la jornada de hoy, el azar ha señalado una cifra baja que, en el curioso y tradicional glosario popular que rodea a este sorteo, recibe un nombre internacional que todos los participantes identifican rápidamente.

Resultado del sorteo de la Cruz Roja en Ceuta

Tras el acto oficial de extracción realizado hoy, el número afortunado ha sido:

Número premiado: 021

Según la tradición oral y el cancionero de «motas» de la lotería ceutí, el 021 es conocido popularmente como «Francia». Aquellos que posean el boleto con esta cifra ya pueden celebrar su acierto y proceder a la comprobación en los canales habituales.

¿Dónde va tu ayuda?

Al adquirir este boleto, los ciudadanos no solo buscan la suerte, sino que contribuyen directamente a la labor humanitaria de la institución. Los fondos recaudados este jueves se destinan a:

Socorros y Emergencias: Cobertura sanitaria y mantenimiento de ambulancias.

Cobertura sanitaria y mantenimiento de ambulancias. Apoyo Escolar: Programas de refuerzo y entrega de material para niños en riesgo de exclusión.

Programas de refuerzo y entrega de material para niños en riesgo de exclusión. Atención a Mayores: Teleasistencia y acompañamiento para paliar la soledad.

Teleasistencia y acompañamiento para paliar la soledad. Inclusión Social: Ayudas de emergencia para necesidades básicas de familias locales.

¿Cómo reclamar el premio?

Si eres el poseedor del número 021, puedes gestionar el cobro siguiendo estos pasos:

Sede Oficial: Dirígete a la oficina central de Cruz Roja Ceuta. Puntos de Venta: Consulta con los vendedores oficiales autorizados repartidos por la ciudad. Conservación: Es indispensable presentar el boleto físico original en buen estado para que el premio sea validado y abonado.

La Cruz Roja agradece de corazón la solidaridad de los ceutíes, cuyo gesto diario al comprar el boleto permite que la ayuda llegue allí donde más se necesita.