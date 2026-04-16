Si necesitas una farmacia de guardia en Ceuta, aquí tienes la información del jueves, 16 de abril de 2026, según los datos del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Ceuta. En esta jornada, el total de farmacias de guardia es de 3, repartidas entre Zona Centro, Campo Exterior y un establecimiento en turno nocturno.
Ten a mano esta guía para localizar rápidamente la opción más cercana según tu zona y horario. Recuerda que los datos de dirección y teléfono te ayudarán a confirmar cualquier cuestión antes de desplazarte.
Zona Centro
- Gabriel Arredondo Parra (Centro ciudad)
Dirección: Paseo del Revellín, nº 22
Teléfono: 956 51 67 29
Horario: 09:00 a 23:00
Tipo: Diurna centro ciudad
Campo Exterior
- Pérez Rubio (Campo Exterior (Barriadas))
Dirección: Avda. San Juan de Dios, nº 7
Teléfono: 956 51 47 40
Horario: 09:00 a 23:00
Tipo: Diurna campo exterior
Turno noche
- Puya, C.B. (Campo Exterior (Barriadas))
Dirección: c/. Teniente Coronel Gautier, nº 10 (San José)
Teléfono: 956 50 04 20
Horario: 23:00 a 09:00 (del día siguiente)
Tipo: Nocturna
Recomendación final: antes de salir, revisa el horario (diurno o nocturno) y utiliza el teléfono de la farmacia para resolver dudas. Esta información corresponde a la jornada del jueves, 16 de abril de 2026 en Ceuta.