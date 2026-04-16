El presidente de la Ciudad destaca que el juego online ya representa el 12% del PIB de Ceuta y genera más de 1.200 empleos directos.

El presidente de la Ciudad Autónoma, Juan Jesús Vivas Lara, ha visitado oficialmente las nuevas instalaciones de la multinacional de juego online LeoVegas. Durante el encuentro, el líder del Ejecutivo local ha subrayado la consolidación de la estrategia económica impulsada por su Gobierno, calificando de «acertada» la apuesta por atraer a empresas del sector digital y tecnológico a la ciudad.

Un pilar fundamental para la economía ceutí

Vivas ha aprovechado la visita para poner en valor el impacto real que esta industria tiene en la economía local. Según los datos aportados por el presidente, el sector del juego online se ha convertido en un motor de crecimiento sin precedentes:

Riqueza: Ya representa aproximadamente el 12% del Producto Interior Bruto (PIB) de Ceuta.

Ya representa aproximadamente el de Ceuta. Empleo: Genera más de 1.200 puestos de trabajo directos, contribuyendo a la retención de talento y la dinamización del mercado laboral.

LeoVegas: Crecimiento y estabilidad

La empresa de origen sueco, referente en juegos móviles y apuestas deportivas, se estableció en la ciudad autónoma a finales de 2024. Desde su desembarco, el grupo ha logrado consolidar una estructura sólida en Ceuta, manteniendo una veintena de puestos de trabajo especializados.

«La llegada de empresas como LeoVegas confirma que Ceuta es un destino competitivo y seguro para la inversión tecnológica», señaló el presidente durante el recorrido por las oficinas.

Representación institucional

En esta visita de seguimiento y apoyo al sector, el presidente no ha estado solo. Ha contado con el respaldo de figuras clave en la gestión económica y tributaria de la Ciudad:

Kissy Chandiramani , vicepresidenta segunda y consejera de Hacienda.

, vicepresidenta segunda y consejera de Hacienda. Enrique Reyes , director de Servicios Tributarios.

, director de Servicios Tributarios. Pablo García, jefe del Gabinete de la Presidencia.

La comitiva institucional pudo conocer de primera mano los planes de futuro de la compañía y el funcionamiento de sus operativas en la ciudad, reforzando el compromiso mutuo entre el sector público y el tejido empresarial privado para seguir haciendo de Ceuta un hub tecnológico de referencia en el Mediterráneo.