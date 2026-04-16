La Jueza reconoce la validez de los diplomas de la academia ProCeuta y concluye que la UCRIF basó sus informes en «meras irregularidades administrativa.

El reciente auto dictado por el Juzgado de Instrucción de Ceuta ha puesto fin —al menos en sede penal— a una polémica que nunca debió alcanzar tal dimensión. La resolución acuerda el sobreseimiento provisional de las actuaciones al no apreciarse la existencia de delito alguno en la actividad formativa desarrollada por el centro investigado.

Durante meses, se proyectó una sombra de sospecha sobre la validez de determinados diplomas emitidos en el marco de programas de formación dirigidos a personas extranjeras que aspiraban a regularizar su situación a través del arraigo para la formación. Se llegó a insinuar la posible comisión de delitos tan graves como la falsedad documental, la estafa o el favorecimiento de la inmigración irregular.

Sin embargo, la realidad jurídica ha sido clara y contundente.

El propio auto judicial recuerda que una resolución firme del orden contencioso-administrativo ya había declarado que el centro formativo estaba debidamente habilitado para impartir la formación en cuestión, así como que los diplomas expedidos eran plenamente válidos y aptos para acreditar el cumplimiento de los requisitos exigidos por la normativa de extranjería.

Este punto resulta esencial. Si los diplomas son válidos y el centro está autorizado, no puede sostenerse, desde ninguna perspectiva razonable, la existencia de falsedad documental. Así lo afirma el juzgado con claridad: no existe alteración de la verdad ni simulación de una realidad inexistente.

Más aún, el auto va un paso más allá al señalar que las supuestas irregularidades detectadas —relativas a aspectos administrativos de la gestión de los cursos— carecen de relevancia penal y, en todo caso, pertenecerían al ámbito administrativo, no al penal.

Este pronunciamiento obliga a una reflexión más profunda.

Durante este proceso, numerosas solicitudes de autorización de residencia por arraigo para la formación fueron denegadas por la Administración bajo el argumento de que los diplomas aportados carecían de validez suficiente. Sin embargo, la propia jurisdicción competente ha terminado reconociendo precisamente lo contrario: que dichos certificados eran plenamente eficaces para acreditar la formación exigida.

La consecuencia es evidente: se ha generado una situación de inseguridad jurídica que ha afectado tanto a los alumnos como al propio centro formativo, proyectando dudas sobre actuaciones que ahora han sido expresamente avaladas por los tribunales.

No se trata únicamente de una cuestión individual. Este caso pone de relieve un problema estructural: la necesidad de que las Administraciones públicas actúen con mayor rigor, coherencia y respeto al marco jurídico vigente, especialmente cuando sus decisiones pueden afectar de manera directa a derechos fundamentales como el acceso a la residencia o el desarrollo de proyectos vitales.

El archivo de la causa penal no solo restituye la presunción de inocencia de quienes se vieron injustamente señalados, sino que también invita a revisar determinadas prácticas administrativas que, lejos de garantizar la seguridad jurídica, pueden terminar generando efectos contrarios a los principios que deben regir la actuación pública.

Hoy, la justicia ha hablado con claridad. Y lo ha hecho para recordar algo esencial: que la legalidad no puede construirse sobre sospechas, sino sobre hechos acreditados y normas correctamente aplicadas.

Puntos clave de la resolución

Sin rastro de delito: Se descartan de forma tajante delitos de falsedad documental, estafa o favorecimiento de la inmigración irregular.

Se descartan de forma tajante delitos de falsedad documental, estafa o favorecimiento de la inmigración irregular. Diplomas 100% válidos: Una resolución firme ya acreditaba que el centro estaba plenamente habilitado y sus certificados eran aptos para el arraigo para la formación.

Una resolución firme ya acreditaba que el centro estaba plenamente habilitado y sus certificados eran aptos para el arraigo para la formación. Varapalo a la Administración: El juzgado aclara que las supuestas «irregularidades» no eran más que meros trámites administrativos sin relevancia penal alguna.