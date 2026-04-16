Si hoy vas a repostar en Ceuta, aquí tienes el repaso rápido a los precios más recientes (jueves, 16 de abril de 2026) según el Ministerio para la Transición Ecológica. En una jornada con 10 estaciones analizadas, el mapa de precios deja claras oportunidades: hay gasolineras con el mejor precio y otras que se quedan por encima del promedio.

En el conjunto de la ciudad, el promedio de la Gasolina 95 se sitúa en 1,467 €/L (con un rango de 1,439€ a 1,523€). La Gasolina 98 alcanza un promedio de 1,490 €/L, mientras que el Gasóleo A se coloca en 1,744 €/L (mínimo 1,719€ y máximo 1,758€).

Gasolina 95: dónde está más barata

La Gasolina 95 es la que ofrece más margen de ahorro si comparas. Estas son las estaciones con el precio más competitivo en Ceuta:

ON365 (MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): 1.439€

(MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): ON365 (AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): 1.439€

(AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): SHELL PUNTA ALMINA (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N, Ceuta): 1.458€

(AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N, Ceuta): SHELL MUELLE DATO (AVENIDA MUELLE DATO, 8, Ceuta): 1.458€

(AVENIDA MUELLE DATO, 8, Ceuta): SHELL CATENA (AVENIDA MARTINEZ CATENA, 6, Ceuta): 1.458€

Gasolina 98: las más baratas

Para la Gasolina 98, el precio mínimo local ronda los 1.488€. Estas son las opciones más económicas detectadas hoy:

SHELL PUNTA ALMINA (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N, Ceuta): 1.488€

(AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N, Ceuta): SHELL MUELLE DATO (AVENIDA MUELLE DATO, 8, Ceuta): 1.488€

(AVENIDA MUELLE DATO, 8, Ceuta): SHELL CATENA (AVENIDA MARTINEZ CATENA, 6, Ceuta): 1.488€

(AVENIDA MARTINEZ CATENA, 6, Ceuta): DISA VARADERO (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, 10, Ceuta): 1.488€

(AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, 10, Ceuta): DISA PUERTO (AVENIDA CAÑONERO DATO, 10, Ceuta): 1.488€

Diésel (Gasóleo A): dónde repostar al mejor precio

En Gasóleo A, el mínimo está en 1.719€. Estas son las estaciones más baratas hoy:

ON365 (MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): 1.719€

(MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): ON365 (AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): 1.719€

(AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): MOEVE (AVENIDA JUAN DE BORBON, 27, Ceuta): 1.739€

(AVENIDA JUAN DE BORBON, 27, Ceuta): CEPSA (AVENIDA MARTINEZ CATENA S/N-FRENTE PLAYA DEL CHORRILLO, S,N, Ceuta): 1.739€

(AVENIDA MARTINEZ CATENA S/N-FRENTE PLAYA DEL CHORRILLO, S,N, Ceuta): CEPSA (AVENIDA GONZALEZ TABLAS, S/N, Ceuta): 1.739€

Las más caras (para comparar rápido)

Si tu ruta te deja una opción cerca y no quieres perder dinero, estas son las referencias más altas del listado para hoy:

Gasolina 95 (más caras)

CEPSA (AVENIDA GONZALEZ TABLAS, S/N, Ceuta): 1.523€

(AVENIDA GONZALEZ TABLAS, S/N, Ceuta): CEPSA (AVENIDA MARTINEZ CATENA S/N-FRENTE PLAYA DEL CHORRILLO, S,N, Ceuta): 1.523€

(AVENIDA MARTINEZ CATENA S/N-FRENTE PLAYA DEL CHORRILLO, S,N, Ceuta): MOEVE (AVENIDA JUAN DE BORBON, 27, Ceuta): 1.459€

Ojo: el máximo de la ciudad en 95 marca la diferencia clara frente al mínimo (hasta 84 céntimos por litro entre 1,439€ y 1,523€).

Consejos útiles antes de repostar

Compara el tipo de combustible : en Ceuta, 95, 98 y diésel no siguen el mismo “patrón” de precios.

: en Ceuta, 95, 98 y diésel no siguen el mismo “patrón” de precios. Revisa el precio por litro , no por “cuánto te cuesta el depósito”: cambia mucho si haces cuentas con el número de litros.

, no por “cuánto te cuesta el depósito”: cambia mucho si haces cuentas con el número de litros. Ajusta tu ruta : si tienes cerca una de las gasolineras del listado de “más baratas”, el ahorro suele notarse especialmente en cargas completas.

: si tienes cerca una de las gasolineras del listado de “más baratas”, el ahorro suele notarse especialmente en cargas completas. Ten en cuenta el rango del día: hoy, por ejemplo, la Gasolina 95 va de 1,439€ a 1,523€, así que merece mirar.

Cita: “Los precios se publican para facilitar la información al consumidor y promover la competencia y la transparencia en el mercado de carburantes”, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica.