La institución humanitaria celebra su tradicional rifa en la ciudad autónoma, una cita marcada por el compromiso social y la participación de los ciudadanos

La Cruz Roja de Ceuta ha llevado a cabo este martes 31 de marzo de 2026 la celebración de su sorteo periódico, una de las iniciativas benéficas con mayor recorrido y respaldo popular en la ciudad. Este evento, que moviliza habitualmente a un gran número de residentes, constituye una pieza fundamental en el engranaje de recaudación de fondos de la entidad para dar continuidad a sus diversos programas de asistencia y protección social en el ámbito local de la ciudad autónoma.

El sorteo se ha desarrollado siguiendo los cauces habituales de la organización, consolidándose como un punto de encuentro entre la labor humanitaria y la colaboración desinteresada de los ceutíes. La expectativa en torno a la extracción de la cifra agraciada ha marcado la jornada de este martes, en la que se han validado los resultados oficiales que determinan el reparto de la fortuna y el apoyo a los proyectos de la institución.

Resultado del sorteo de la Cruz Roja en Ceuta

Tras el procedimiento de extracción supervisado por la organización, el azar ha dictado sentencia para todos aquellos que poseían participaciones en esta convocatoria de marzo. Según los datos oficiales facilitados por la entidad tras el cierre del acto, el número premiado en el sorteo de la Cruz Roja de Ceuta celebrado hoy, martes 31 de marzo, es el 440.

Este número, el 440, es el que recibe la denominación de «La Campana» dentro de la estructura de esta rifa. Esta cifra se convierte en la combinación ganadora de una jornada donde la solidaridad vuelve a ser la nota predominante en Ceuta. Los poseedores de los boletos que coincidan con este número podrán realizar las comprobaciones pertinentes a través de los canales oficiales de la institución para la gestión de sus correspondientes premios.

Impacto social y compromiso humanitario

La relevancia de este sorteo de martes trasciende el valor económico de los premios, ya que el principal objetivo de esta rifa es el sostenimiento de la estructura operativa de la Cruz Roja en la ciudad. Los recursos obtenidos mediante la venta de estas participaciones permiten a la entidad financiar proyectos destinados a los colectivos locales, garantizando la cobertura de servicios y el desarrollo de acciones de acompañamiento.

La respuesta de la ciudadanía de Ceuta en este 31 de marzo vuelve a poner de manifiesto el arraigo de una tradición que une el sorteo con la responsabilidad social. Con la confirmación del número 440, denominado «La Campana», como cifra agraciada, concluye una jornada de marcado carácter institucional que refuerza el vínculo entre la organización y la sociedad ceutí.