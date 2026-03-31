Tras décadas de espera, el megacohete SLS y la nave Orion están listos en la plataforma 39B del Centro Espacial Kennedy. La misión llevará a cuatro astronautas a rodear el satélite en un viaje de 10 días que marca el inicio de una nueva era de exploración profunda.

La madrugada de este miércoles (hora de Florida) se perfila como un hito histórico para la carrera espacial. La misión Artemis II de la NASA tiene previsto su lanzamiento, convirtiéndose en la primera misión tripulada que viaja a las proximidades de la Luna en más de medio siglo. El objetivo no es solo alcanzar el satélite, sino probar los sistemas que permitirán una presencia humana sostenida y, eventualmente, el salto hacia Marte.

Calendario y ventanas de lanzamiento

Si las condiciones meteorológicas y técnicas lo permiten, la primera oportunidad de despegue está fijada para el 1 de abril:

Florida: 18:24 hora local.

18:24 hora local. España: 00:24 de la madrugada del 2 de abril.

La ventana de lanzamiento será de 120 minutos. En caso de retraso, la NASA ha previsto oportunidades adicionales para los días 2, 3, 4, 5 y 6 de abril.

La tecnología: SLS y Orion

El éxito de la misión depende de dos componentes críticos diseñados para el espacio profundo:

Space Launch System (SLS): Con 98 metros de altura (equivalente a un edificio de 30 plantas), es el cohete más potente jamás construido por la NASA. Nave Orion: El vehículo donde viajará la tripulación. Está compuesta por un sistema de aborto para emergencias, un módulo de tripulación con capacidad para 4 personas durante 21 días, y un módulo de servicio que gestiona la propulsión y la energía solar. Orion reentrará en la atmósfera a 40.000 km/h, soportando temperaturas de hasta 2.800 °C.

Los protagonistas: una tripulación histórica

La misión Artemis II destaca por la diversidad y experiencia de sus cuatro integrantes:

Reid Wiseman (Comandante): Veterano de la Estación Espacial Internacional (EEI) y líder de misiones submarinas de la NASA.

Veterano de la Estación Espacial Internacional (EEI) y líder de misiones submarinas de la NASA. Victor Glover (Piloto): Primer piloto de la misión SpaceX Crew-1, cuenta con más de 3.000 horas de vuelo.

Primer piloto de la misión SpaceX Crew-1, cuenta con más de 3.000 horas de vuelo. Christina Hammock Koch (Especialista): Ingeniera eléctrica que ya hizo historia en la primera caminata espacial íntegramente femenina. Será la primera mujer en viajar a las cercanías de la Luna.

Ingeniera eléctrica que ya hizo historia en la primera caminata espacial íntegramente femenina. Será la en viajar a las cercanías de la Luna. Jeremy Hansen (Especialista): Representante de la Agencia Espacial Canadiense (CSA) y antiguo piloto de combate.

El futuro: ¿Cuándo pisaremos la superficie?

Artemis II es una misión de sobrevuelo orbital; la tripulación no descenderá a la superficie. Los planes de la NASA a medio plazo son:

Artemis III (2027): Viaje en órbita terrestre baja para pruebas de sistemas.

Viaje en órbita terrestre baja para pruebas de sistemas. Artemis IV (2028): El primer alunizaje tripulado del programa, previsto en la región del polo sur lunar mediante un módulo de aterrizaje comercial.

A partir de 2028, la intención es establecer vuelos anuales que consoliden una base lunar estable, sirviendo como laboratorio científico y trampolín para la futura conquista de Marte.