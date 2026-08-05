La Guardia Civil de Tráfico de Málaga ha identificado y sancionado a una pareja que fue grabada mientras mantenía relaciones sexuales en el asiento del conductor de un vehículo en circulación por la autovía A-7, a la altura de Marbella.

Los hechos ocurrieron durante el pasado mes de junio y salieron a la luz después de que un vídeo difundido en las redes sociales mostrara al automóvil circulando de manera anómala en plena luz del día.

Las imágenes, publicadas el 22 de junio, se hicieron virales y permitieron a los agentes iniciar las diligencias necesarias para localizar el vehículo e identificar a sus ocupantes.

Denunciados por conducción negligente

Tras completar la investigación, los agentes denunciaron al conductor por una infracción de conducción negligente, al considerar que su comportamiento comprometía la atención necesaria para circular con seguridad.

También se formuló una denuncia por no utilizar el cinturón de seguridad, una obligación recogida en el Reglamento General de Circulación.

La Guardia Civil no ha detallado el importe total de las multas, aunque ha confirmado que fueron abonadas en el momento.

Eran turistas extranjeros y viajaban en un coche alquilado

La pareja estaba formada por dos turistas extranjeros que habían alquilado el vehículo durante su estancia en la provincia de Málaga.

Al no residir en España, tuvieron que pagar las sanciones inmediatamente, conforme al procedimiento aplicado en estos casos.

La actuación de los agentes permitió cerrar una investigación iniciada semanas antes a partir de la grabación difundida por internet.

La colaboración ciudadana permitió identificar el vehículo

La Guardia Civil ha agradecido la colaboración de los ciudadanos que facilitaron información sobre lo ocurrido.

El instituto armado considera que este tipo de avisos demuestra una mayor concienciación social y un creciente rechazo hacia las conductas que ponen en peligro la seguridad vial.

Las autoridades recuerdan que cualquier distracción al volante puede provocar un accidente grave, especialmente en vías rápidas como la A-7.

Cómo informar de una conducta peligrosa

La Guardia Civil mantiene a disposición de la ciudadanía el número 062 para comunicar hechos relacionados con la seguridad vial o posibles delitos.

También puede utilizarse la aplicación móvil AlertCops, que permite contactar de forma gratuita y rápida con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

La información facilitada por los ciudadanos puede ser tratada de manera discreta y anónima.