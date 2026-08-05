El calor todavía podría deparar nuevos episodios intensos durante agosto. Tanto el joven meteorólogo Jorge Rey como las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) mantienen la atención sobre una posible nueva subida de las temperaturas, aunque por ahora no se ha concretado un día exacto para el inicio de otra ola de calor.

Jorge Rey no descarta que España afronte un nuevo episodio de temperaturas extremas antes de que termine el mes. Entretanto, la AEMET prevé valores elevados en amplias zonas del país, con máximas superiores a los 35 grados y noches tropicales en buena parte del sureste peninsular y Baleares.

La previsión inmediata también estará marcada por las tormentas, el granizo y el viento fuerte en algunas regiones, por lo que el tiempo presentará importantes contrastes durante los próximos días.

Jorge Rey no descarta otra ola de calor en agosto

Las previsiones de Jorge Rey apuntan a que el calor podría volver a intensificarse durante agosto, aunque actualmente las temperaturas se mantienen dentro de valores elevados pero relativamente habituales para esta época del año.

El meteorólogo, conocido por sus predicciones basadas en métodos tradicionales como las cabañuelas, considera que todavía existe margen para que se produzca un nuevo aumento térmico.

Sin embargo, la información disponible no establece una fecha concreta para el inicio de ese posible episodio. Por tanto, habrá que esperar a que las previsiones meteorológicas de corto y medio plazo permitan determinar si el ascenso cumple los requisitos necesarios para ser considerado oficialmente una ola de calor.

La AEMET prevé máximas superiores a los 35 grados

Según la previsión de la AEMET, una masa de aire frío en las capas altas de la atmósfera provocará cierta inestabilidad, especialmente en la mitad norte y el nordeste peninsular.

Pese a ello, el calor seguirá presente en numerosas regiones. Las temperaturas máximas superarán los 35 grados en el suroeste de la Península y, de manera puntual, en el nordeste, Baleares y Canarias.

Las máximas descenderán en el nordeste peninsular, el archipiélago canario y el área de Alborán. En algunas de estas zonas, la bajada podría ser notable.

En cambio, los termómetros subirán en el suroeste y experimentarán pocas variaciones en el resto del territorio.

Las noches tropicales continuarán

Las temperaturas mínimas tampoco ofrecerán demasiado alivio en numerosas zonas.

La AEMET prevé que las noches tropicales, aquellas en las que el termómetro no baja de los 20 grados, continúen afectando a amplias áreas de la mitad sureste peninsular y Baleares.

En puntos del litoral mediterráneo y Canarias, las mínimas podrían permanecer por encima de los 25 grados, dificultando el descanso nocturno.

Las temperaturas nocturnas registrarán pocos cambios en la Península, aunque se esperan algunos descensos en Canarias.

Tormentas fuertes y posible granizo en el nordeste

El calor no será el único protagonista de las próximas jornadas. La proximidad de aire frío en altura favorecerá el crecimiento de nubosidad y la aparición de precipitaciones.

La AEMET espera cielos cubiertos y lluvias en la vertiente norte. Estas precipitaciones podrían ser persistentes y alcanzar intensidad fuerte durante la madrugada en el oeste de los Pirineos.

Por la tarde, los chubascos y las tormentas se extenderán por el nordeste peninsular y podrán estar acompañados de granizo.

En el resto de la Península y Baleares aparecerán intervalos de nubes bajas en los litorales mediterráneos y nubosidad de evolución en el extremo nordeste y los principales sistemas montañosos de la mitad norte.

También podrán formarse bancos de niebla matinales en Galicia, el área cantábrica y algunas regiones de la fachada oriental peninsular.

Rachas muy fuertes en Canarias

El viento será otro elemento destacado, especialmente en Canarias.

Los alisios soplarán con intervalos fuertes y podrán dejar rachas muy intensas en diferentes islas. En los litorales del sur peninsular predominará el viento moderado de componente oeste, que aumentará de intensidad en el mar de Alborán.

En el resto del país se espera viento generalmente flojo, con predominio del este en el Levante, el nordeste en el norte peninsular, el norte en Baleares y el oeste en otras regiones.

Sin una fecha oficial para la próxima ola de calor

Aunque Jorge Rey contempla la posibilidad de otro episodio extremo durante agosto y la AEMET mantiene temperaturas significativamente altas en varias zonas, todavía no existe una fecha oficial para una nueva ola de calor.

La evolución dependerá de la duración del ascenso térmico, la extensión del territorio afectado y la intensidad de los valores registrados. Las próximas actualizaciones permitirán precisar si el calor previsto acaba convirtiéndose en una nueva ola o se mantiene como un episodio cálido propio del verano.